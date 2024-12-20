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Матыцин о Fan ID: «Точка была поставлена, когда президент подписал указ. Уровень безопасности на стадионах вырос. Волнения были обусловлены техническими сложностями»

Олег Матыцин высказался об отказе Госдумы РФ отменить Fan ID.

– Карта болельщика. Можно ли говорить, что окончательно поставлена точка в этом вопросе?

– Точка была поставлена, когда президент подписал указ. С моей точки зрения, конечно, какие‑то социальные волнения были, но они были обусловлены немного тем, что на первом этапе были технические сложности, и этот этап быстро прошел. Сейчас это не составляет труда.

Вырос уровень безопасности на стадионах. Минимизация риска, что дети увидят что‑то, что не соответствует социальным нормам.

Мое мнение, что этот процесс сейчас отрегулирован. Комитет Государственной думы рекомендовал отклонить этот законопроект, – заявил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту РФ Матыцин.

Комитет Госдумы по спорту рекомендовал отклонить проект об отмене Fan ID

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
болельщики
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