Шестеркин отразил 41 из 42 броска «Далласа» и стал 1-й звездой матча. Победа – 11-я в 24 играх в сезоне
Игорь Шестеркин отразил 41 из 42 броска «Далласа» и стал 1-й звездой матча.
«Рейнджерс» обыграли клуб из Техаса в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1).
28-летний россиянин впервые с 1 ноября пропустил менее 2 шайб за матч.
В текущем сезоне у вратаря клуба из Нью-Йорка 11 побед в 24 играх при 91,1% сэйвов и коэффициенте надежности 2,95.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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