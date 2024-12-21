Шестеркин отразил 41 из 42 броска «Далласа» и стал 1-й звездой матча. Победа – 11-я в 24 играх в сезоне

Игорь Шестеркин отразил 41 из 42 броска «Далласа» и стал 1-й звездой матча.

«Рейнджерс » обыграли клуб из Техаса в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1).

28-летний россиянин впервые с 1 ноября пропустил менее 2 шайб за матч.

В текущем сезоне у вратаря клуба из Нью-Йорка 11 побед в 24 играх при 91,1% сэйвов и коэффициенте надежности 2,95.