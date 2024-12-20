У российских фигуристов будут именные квоты на Олимпиаду-2026. В Милан смогут поехать только участники квалификационного турнира

На Олимпиаду-2026 в фигурном катании для россиян будут разыгрываться именные квоты.

Международный союз конькобежцев допустил россиян к участию в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2026 года. Отборочные соревнования пройдут в сентябре 2025 года.

В период с 1 по 25 февраля 2025-го Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) должна назвать участников в каждом виде квалификационного турнира, а также определить по одному запасному на вид.

«В случае заработанной квоты на Олимпиаду утверждать участника будет ISU, а не ФФККР. После того, как ISU уведомит нейтрального атлета о предварительно пройденной квалификации, нейтральный атлет должен будет сообщить о своем участии в Олимпиаде непосредственно ISU.

Участие нейтрального атлета в Игра-2026 будет зависеть от решения исполкома Международного олимпийского комитета.

Перераспределения квот для нейтральных атлетов производиться не будет», – говорится в документе, опубликованном на сайте ISU.