Дмитрий Булыкин: «Зарплаты легионеров далеки от реальности. К нам приезжают иностранцы не топ-уровня. Футболу это не помогает и приводит к неэффективному использованию бюджетных денег»

Дмитрий Булыкин: урезание зарплат легионерам ударит по нашему футболу.

Дмитрий Булыкин согласен с Михаилом Дегтяревым насчет того, что легионеры зарабатывают слишком много.

– Мысли правильные. Зарплаты легионеров далеки от реальности. Как с этим бороться – вопрос к клубам. В нашей лиге нет потолка зарплат, но можно ввести бонусную систему, чтоб игроки получали средний оклад, а все остальное – в качестве премии. Например, помог команде выполнить задачу на сезон или сыграл 80% матчей. Много вариантов. При таких условиях у футболистов, в том числе и легионеров, появляется стимул и не пропадает мотивация.

А если мы урежем зарплаты без введения бонусной системы, это может ударить по уровню нашего футбола. Те же легионеры вряд ли согласятся ехать в Россию. Сейчас у нас есть качественные иностранцы, но есть и те, кто сидят на скамейке и получают хорошие деньги вне зависимости от выступления.

– Но РПЛ – при всем уважении – не английская Премьер-Лига. Как подписать легионера, не предложив ему высокую зарплату?

– Согласен. Но привлекать нужно грамотно, а не так, что дали высокий оклад, а он сидит в запасе.

Другое дело, что к нам приезжают иностранцы не топ-уровня. Футболу российскому это не помогает, зато приводит к неэффективному использованию бюджетных денег. Поэтому, повторюсь, платить надо только за результаты на поле. Средняя зарплата и бонусы, – сказал бывший форвард сборной России.