Суд отклонил иск Сафонова о нарушении права на общение с ребенком. Вратарь «ПСЖ» может видеться с дочерью только в присутствии матери
Ранее была отклонена апелляция вратаря «ПСЖ» на назначение алиментов – он будет выплачивать 25% дохода на содержание дочери.
Затем Сафонов инициировал пять судебных дел против бывшей жены – о дарении квартиры дочери, о порядке общения с ней, об автомобиле, о платежах до назначения алиментов и о месте жительства ребенка.
«В Никулинском районном суде города Москвы 20 декабря 2024 года Сафонову М. Е. было отказано в иске о нечинении препятствий в общении с ребенком, поскольку мать ребенка не нарушала право Сафонова М. Е. на общение с ребенком.
Суд установил порядок общения Сафонова М. Е. с ребенком строго в присутствии матери ребенка», – сообщила бывшая жена игрока Анастасия Казачек.
Как отметила экс-супруга вратаря, это дело стало седьмым проигранным за год для Сафонова, ни один из его исков не был удовлетворен.
Экс-жена Сафонова про алименты: «Матвей! Пять месяцев прошу, подпиши, пожалуйста, соглашение! Или тебе адвокат Крючков не разрешает?»
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