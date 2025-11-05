У Холанда 27 голов в 17 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию. Сегодня забил «Боруссии»

Эрлинг Холанд забил своему бывшему клубу в очередном матче сезона.

Эрлинг Холанд забил 27 голов в 17 матчах нынешнего сезона.

Нападающий «Манчестер Сити» отличился в матче с «Боруссией» Дортмунд (2:0, первый тайм) в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Холанд проводит 17-ю игру в текущем сезоне. На счету норвежца 19 голов в составе «Манчестер Сити » и 8 в составе сборной.

Напомним, Эрлинг выступал за «Боруссию» с 2020 по 2022 год.

