«Баффало» проиграл 12 матчей подряд и 5 подряд – в основное время. Клуб занимает последнее место на Востоке

«Баффало» проиграл 12 матчей подряд и 5 подряд – в основное время.

«Сэйбрс» уступили «Торонто » (3:6) в регулярном чемпионате НХЛ .

Команда под руководством Линди Раффа занимает последнее место в Восточной конференции с 26 очками в 33 играх.

Серия из 12 поражений (с учетом проигрышей за пределами основного времени) является 3-й по продолжительности в истории «Баффало ».

В сезоне-2020/21 клуб повторил антирекорд лиги по продолжительности такой серии (18 игр, столько же было у «Питтсбурга» в сезоне-2003/04). Также у команды была серия из 14 поражений подряд (2014/15, причем здесь все – в основное время).

До введения серий буллитов у «Сэйбрс» было 2 безвыигрышные серии из 12 матчей – с учетом ничьих (1991/92, 2002/03).

Напомним, что «Баффало» не выходит в плей-офф с 2011 года.