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Родри признан игроком года по версии The Guardian. Винисиус – 2-й, Ямаль – 4-й, Мбаппе – 10-й

Лучшим игроком 2024 года газета The Guardian признала Родри.

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании возглавил рейтинг, включающий 100 футболистов.

В десятку лучших попали:

1. Родри, «Манчестер Сити».

2. Винисиус Жуниор, «Реал».

3. Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити».

4. Ламин Ямаль, «Барселона».

5. Джуд Беллингем, «Реал».

6. Харри Кейн, «Бавария».

7. Лаутаро Мартинес, «Интер».

8. Флориан Виртц, «Байер».

9. Даниэль Карвахаль, «Реал».

10. Килиан Мбаппе, «Реал».

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Guardian
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