Родри признан игроком года по версии The Guardian. Винисиус – 2-й, Ямаль – 4-й, Мбаппе – 10-й
Лучшим игроком 2024 года газета The Guardian признала Родри.
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании возглавил рейтинг, включающий 100 футболистов.
В десятку лучших попали:
1. Родри, «Манчестер Сити».
2. Винисиус Жуниор, «Реал».
3. Эрлинг Холанд, «Манчестер Сити».
4. Ламин Ямаль, «Барселона».
5. Джуд Беллингем, «Реал».
6. Харри Кейн, «Бавария».
7. Лаутаро Мартинес, «Интер».
8. Флориан Виртц, «Байер».
9. Даниэль Карвахаль, «Реал».
10. Килиан Мбаппе, «Реал».
Месси, Салах, Палмер, Кроос, Левандовски, де Брюйне – в рейтинге лучших игроков года от The Guardian на местах с 40-го по 11-е
Роналду, Хвича, Гризманн, Модрич, Леау, Бруну, Трент, Уокер, Ди Мария, Кубарси, Лунин – в рейтинге лучших игроков года от The Guardian на местах с 41-го по 100-е
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Guardian
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