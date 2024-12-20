⚡ ISU разрешил российским фигуристам и конькобежцам участвовать в отборе на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе

ISU разрешил российским фигуристам участвовать в отборе на Олимпиаду-2026.

Об этом говорится в документе на сайте Международного союза конькобежцев (ISU ). Спортсмены будут допущены в нейтральном статусе – по одному участнику в каждом виде (мужское катание, женское катание, пары, танцы на льду).

Также участвовать в квалификации смогут российские представители шорт-трека и конькобежного спорта. Аналогичные решения приняты в отношении белорусов.

В марте 2022 года ISU отстранил спортсменов из России и Беларуси от международных турниров.

Зимняя Олимпиада пройдет в феврале 2026-го в Милане и Кортина-д’Ампеццо.