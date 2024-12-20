⚡ ISU разрешил российским фигуристам и конькобежцам участвовать в отборе на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе
ISU разрешил российским фигуристам участвовать в отборе на Олимпиаду-2026.
Об этом говорится в документе на сайте Международного союза конькобежцев (ISU). Спортсмены будут допущены в нейтральном статусе – по одному участнику в каждом виде (мужское катание, женское катание, пары, танцы на льду).
Также участвовать в квалификации смогут российские представители шорт-трека и конькобежного спорта. Аналогичные решения приняты в отношении белорусов.
В марте 2022 года ISU отстранил спортсменов из России и Беларуси от международных турниров.
Зимняя Олимпиада пройдет в феврале 2026-го в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ISU
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