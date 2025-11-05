Экс-арбитр Лапочкин согласен с пенальти «Махачкалы» против ЦСКА: «Агаларов сыграл в мяч, а Кармо бьет его снизу по ноге. Фол по неосторожности»

Сергей Лапочкин согласился с пенальти в пользу «Динамо» Махачкала в матче с ЦСКА.

Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин согласился с решением назначить пенальти в пользу «Динамо » Махачкала в матче с ЦСКА .

Махачкалинцы победили в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России со счетом 1:0.

На 2-й добавленной минуте полузащитник армейцев Энрике Кармо в своей штрафной площади снизу задел вытянутую ногу Гамида Агаларова , пытаясь дотянуться до мяча. Форвард махачкалинцев упал на газон.

Главный судья Иван Сараев после изучения видеоповтора решил, что Кармо сфолил на Агаларове.

«Тут все просто, самое главное то, кто сыграл в мяч.

Мы видим, идет подача, Агаларов сыграл в мяч, а защитник по неосторожности бьет его снизу по ноге. У Агаларова нога опускается естественным образом после того, как он сыграл в мяч.

Он не должен на одной ноге стоять, а защитник махнул и не попал по мячу. Фол по неосторожности и пенальти», – сказал Лапочкин.