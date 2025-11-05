  • Спортс
  • Экс-арбитр Лапочкин согласен с пенальти «Махачкалы» против ЦСКА: «Агаларов сыграл в мяч, а Кармо бьет его снизу по ноге. Фол по неосторожности»
3

Экс-арбитр Лапочкин согласен с пенальти «Махачкалы» против ЦСКА: «Агаларов сыграл в мяч, а Кармо бьет его снизу по ноге. Фол по неосторожности»

Сергей Лапочкин согласился с пенальти в пользу «Динамо» Махачкала в матче с ЦСКА.

Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин согласился с решением назначить пенальти в пользу «Динамо» Махачкала в матче с ЦСКА.

Махачкалинцы победили в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России со счетом 1:0.

На 2-й добавленной минуте полузащитник армейцев Энрике Кармо в своей штрафной площади снизу задел вытянутую ногу Гамида Агаларова, пытаясь дотянуться до мяча. Форвард махачкалинцев упал на газон.

Главный судья Иван Сараев после изучения видеоповтора решил, что Кармо сфолил на Агаларове.

«Тут все просто, самое главное то, кто сыграл в мяч.

Мы видим, идет подача, Агаларов сыграл в мяч, а защитник по неосторожности бьет его снизу по ноге. У Агаларова нога опускается естественным образом после того, как он сыграл в мяч.

Он не должен на одной ноге стоять, а защитник махнул и не попал по мячу. Фол по неосторожности и пенальти», – сказал Лапочкин.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
