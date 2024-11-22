Головин забил «Бресту» в Лиге 1. Это первое результативное действие хавбека «Монако» в сезоне

Александр Головин набрал первое результативное очко в сезоне.

Полузащитник «Монако » забил «Бресту» в 12-м туре Лиги 1. До этого у Головина не было очков в 12 матчах сезона.

Ранее Головин восстановился после травмы голеностопа. Статистику футболиста можно изучить здесь .