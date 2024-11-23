«Питтсбург» проиграл 5 матчей из последних 6. Команда занимает последнее место на Востоке по % набранных очков

«Питтсбург» проиграл 5 матчей из последних 6.

Сегодня «Пингвинс» уступили «Виннипегу » (1:4) в домашнем матче в рамках регулярного чемпионата НХЛ .

Поражение стало для команды под руководством Майка Салливана 15-м в 22 играх в сезоне и 5-м – в последних 6.

«Питтсбург » по-прежнему имеет худшие показатели в лиге по числу пропущенных шайб (87, 3,95 в среднем за игру) и разнице заброшенных и пропущенных шайб (минус 29).

Пенсильванцы набрали 18 очков в 22 играх. По проценту набранных очков (40,9%) команда занимает последнее место в Восточной конференции и 29-е в лиге.