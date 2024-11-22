«Интер Майами» объявил об уходе Мартино с поста главного тренера по личным причинам
«Интер Майами» объявил об уходе главного тренера.
Херардо Мартино, как сообщалось, решил покинуть должность по личным причинам.
«Интер Майами» в этом сезоне набрал наибольшее количество очков среди всех участников регулярного чемпионата МЛС, но вылетел в первом же раунде плей-офф.
Мартино возглавлял команду с 2023 года. Под его руководством «Интер» выиграл Кубок лиг – ежегодный североамериканский турнир, проводящийся между клубами МЛС и чемпионата Мексики.
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Интер Майами»
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