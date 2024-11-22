«Интер Майами» объявил об уходе Мартино с поста главного тренера по личным причинам

«Интер Майами» объявил об уходе главного тренера.

Херардо Мартино , как сообщалось, решил покинуть должность по личным причинам.

«Интер Майами » в этом сезоне набрал наибольшее количество очков среди всех участников регулярного чемпионата МЛС, но вылетел в первом же раунде плей-офф.

Мартино возглавлял команду с 2023 года. Под его руководством «Интер» выиграл Кубок лиг – ежегодный североамериканский турнир, проводящийся между клубами МЛС и чемпионата Мексики.