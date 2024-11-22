Роналду забил 911-й гол в карьере. У 39-летнего форварда 4 мяча в 4 последних матчах за клуб и сборную

Криштиану Роналду забил 911-й гол в карьере.

Нападающий «Аль-Насра » отметился голом в игре саудовской лиги с » Аль-Кадисией». Это был 776-й гол Роналду в клубной карьере. За сборную у него 135 мячей.

Стоит отметить, что у Роналду четыре гола в четырех последних матчах за «Аль-Наср» и сборную Португалии , включая дубль Польше (5:1) и гол «Аль-Айну» (5:1).

Подробную статистику 39-летнего футболиста можно найти здесь .