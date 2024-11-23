Яннис Адетокумбо оформил трипл-дабл в победном матче с «Пэйсерс» – 37 очков, 10 подборов и 11 передач

«Милуоки» выиграл у «Индианы» – 129:117.

На счету лидера «Милуоки » Янниса Адетокумбо 37 очков (14 из 21 с игры), 10 подборов и 11 передач за 35 минут.

«Бакс» выиграли три матча подряд и пять из последних шести – 7-9 в турнирной таблице.