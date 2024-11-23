Кейн быстрее всех забил 50 голов в Бундеслиге – за 43 матча. Он побил рекорд Холанда
Харри Кейн быстрее всех забил 50 голов в Бундеслиге.
Форварду «Баварии» понадобилось 43 матча для этого.
Кейн, таким образом, побил рекорд Эрлинга Холанда, который в составе «Боруссии» забил 50 голов в 50 матчах.
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