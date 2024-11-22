«Барса» и Ямаль договорились о новом контракте на 6 лет, отступные – миллиард евро. Подпишут, когда вингеру исполнится 18 лет (Жота Жорди)

«Барселона» договорилась с Ламином Ямалем о новом контракте.

Как сообщил журналист Жота Жорди в программе El Chiringuito de Jugones, соглашение будет рассчитано на 6 лет. Размер отступных составит миллиард евро.

Договор подпишут, когда вингеру исполнится 18 лет. Это произойдет 13 июля 2025 года.

В нынешнем сезоне Ямаль провел за клуб 16 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 8 результативных передач.

Действующий контракт 17-летнего футболиста с «Барселоной » рассчитан до 30 июня 2026-го.

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