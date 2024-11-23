Наместников забил «Питтсбургу», став 3-й звездой матча. У него 6+7 в 20 играх
Владислав Наместников забросил шайбу в матче с «Питтсбургом» (4:1).
Форвард «Виннипега» признан третьей звездой этой игры.
Россиянин набрал 13-е (6+7) очко в текущем чемпионате НХЛ, прервав 3-матчевую безголевую серию. Всего в сезоне он провел 20 игр.
Сегодня за 16:12 (1:48 – в большинстве) у Наместникова 3 броска в створ ворот, 1 силовой прием, 11% выигранных вбрасываний (1 из 9), полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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