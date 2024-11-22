Ховард о сборной США: «Ощущали ненависть к американцам на выездах. Фанаты соперников скандировали «Усама бен Ладен», освистывали гимн, но это лишь сплачивало нас»

Тим Ховард заявил о ненависти к американцам со стороны других стран.

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» провел за национальную команду США 121 матч.

«Моя последняя игра за сборную была в 2017 году, когда Трамп уже пришел к власти, но хаос еще не разгорелся. Так что политика никогда не вызывала трений в раздевалке.

Но когда мы отправлялись на выезд в Центральную Америку и к нашим соперникам по КОНКАКАФ, то ощущали на себе всю ненависть к американцам.

Они освистывали национальный гимн, а во время одной игры фанаты соперников скандировали «Усама бен Ладен» (международный террорист – Спортс’‘). Более безумного и ужасного зрелища не придумаешь. Но все это лишь сплачивало нас.

Внутри сборной никогда не было раскола, и политика никогда не проникала в английскую Премьер-лигу, пока я был там», – сказал экс-голкипер сборной США Тим Ховард .

Тим Ховард: «Трамп призывал не пускать в США мусульман, насмехался над Обамой, не спешил осуждать белых супремасистов. Меня не волнует, что он называет себя «наименьшим расистом в мире»