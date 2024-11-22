Гражданский суд признал Макгрегора виновным в сексуальном насилии и приговорил к денежному штрафу

Конор Макгрегор признан виновным по делу о сексуальном насилии.

Как сообщает Sky Sports, Конор Макгрегор признан виновным в совершении сексуального насилия в отношении женщины, которое было совершено в 2018 году в Дублине. Заявительница утверждает, что Конор прижал ее к кровати, придушил, избил и изнасиловал. Гражданский суд принял доводы стороны обвинения и приговорил Конора к выплате денежного штрафа в размере 248 тысяч евро.

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