Гражданский суд признал Макгрегора виновным в сексуальном насилии и приговорил к денежному штрафу
Конор Макгрегор признан виновным по делу о сексуальном насилии.
Как сообщает Sky Sports, Конор Макгрегор признан виновным в совершении сексуального насилия в отношении женщины, которое было совершено в 2018 году в Дублине. Заявительница утверждает, что Конор прижал ее к кровати, придушил, избил и изнасиловал. Гражданский суд принял доводы стороны обвинения и приговорил Конора к выплате денежного штрафа в размере 248 тысяч евро.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sky Sports
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