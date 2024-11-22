  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Маскерано возглавит «Интер Майами» Месси. Американский клуб уже готовит документы (Сесар Луис Мерло)
30

Маскерано возглавит «Интер Майами» Месси. Американский клуб уже готовит документы (Сесар Луис Мерло)

Хавьер Маскерано стал новым тренером «Интер Майами».

Американский клуб уже готовит документы, аргентинец подпишет долгосрочный контракт, сообщил журналист Сесар Луис Мерло.

Маскерано покинет пост главного тренера сборной Аргентины U20, чтобы работать с Лионелем Месси.

Ранее пост главного тренера «Интера» по личным причинам ранее покинул Херардо Мартино.

Маскерано и Месси выступали вместе за «Барселону» и сборную Аргентины. За клуб МЛС также выступают другие бывшие игроки «Барсы» – Луис Суарес, Серджи Бускетс и Жорди Альба.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Сесара Луиса Мерло
logoИнтер Майами
logoсборная Аргентины U-20
logoЛионель Месси
logoМЛС
logoХавьер Маскерано
logoСерджи Бускетс
logoСборная Аргентины по футболу
logoЖорди Альба
logoЛуис Суарес
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лионель Месси: «Я скучаю по Барселоне, в этом городе я прожил всю жизнь, мои дети – каталонцы. В наших планах вернуться туда в будущем»
32сегодня, 13:18
Родри о Холанде: «Он ближе всех к Роналду и Месси. Эрлинг может приблизиться к их цифрам. У него дар забивать голы, хотя он не лучший дриблер»
69сегодня, 12:15
Вилья про рост МЛС и переход Месси: «Там лучший игрок мира, уровень очень высокий»
28вчера, 17:55
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Месси о «Барсе» Флика: «Это потрясающе, что молодым ребятам дают шансы – они знают клуб лучше всех и играют в таком стиле с детства. Так происходило всегда»
18 минут назад
Постекоглу о бане Бентанкура за шутку о корейцах: «Люди хотят сжигать других на костре в наши дни. «Тоттенхэм» считает, что 7 матчей – это слишком сурово»
210 минут назад
Заряжайте в перекладину как Роналдиньо – а потом забивайте!
11 минут назадСпецпроект
Пеп о 115 нарушениях: «Если «Сити» понизят в классе, я останусь здесь, и в следующем году мы вернемся в Премьер-лигу. Я говорил это полгода назад и чувствую то же самое сейчас»
2826 минут назад
Аморим об «МЮ»: «Верю в себя, в клуб и в игроков – у нас одинаковый менталитет. Хочу попробовать новые вещи»
740 минут назад
Зеленский лишил Тимощука государственных наград Украины
9950 минут назад
Игорь Акинфеев: «Нам с Игнашевичем и Березуцкими нравилось орать друг на друга, подстегивать, получали удовольствие. Любой трехэтажный мат заканчивался улыбками и победами. Это работало»
1156 минут назад
Чемпионат России. «Рубин» против «Акрона», «Спартак» сыграет с «Локомотивом» в субботу
38сегодня, 14:05
Карпин о том, что «Ростов» ездит на матчи РПЛ на поездах и автобусах: «Очень тяжело, но никто же не умер. То, что мы привыкли – бред сумасшедшего, невозможно привыкнуть»
16сегодня, 13:57
Неймар о словах Родри про Винисиуса: «Он стал разговорчивым 🤦🏽‍♂️😂»
60сегодня, 13:56Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Рубин» – «Акрон». Дзюба и Даку в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
6 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду примет «Аль-Кадисию», «Аль-Ахли» Фирмино в гостях у «Аль-Фейхи»
16 минут назадLive
Первая лига. «Сочи» принимает «Уфу»
321 минуту назадLive
«На 30 тысяч и в провинции нигде не выживешь, а Латышонку в Питере хватает, ха-ха. Пусть раскроет секрет». Вратарь «Акрона» Волков о тратах в месяц
9сегодня, 14:06
Туран мечтает выиграть ЛЧ с «Атлетико» в качестве тренера: «Но если кто и должен принести клубу первый трофей Лиги чемпионов, то это Симеоне»
2сегодня, 11:32
ФНЛ представляет новую версию руководства клуба LEON-Второй Лиги Б
сегодня, 10:05Фото
«От Мудрика каждый раз ждут феерической игры, не хватает стабильности. Никто не спорит, что он талант? Свой дар нужно подкреплять голами и передачами». Маркевич о вингере
10сегодня, 09:55
«Зенит» проведет лекции и встречи с родителями юных футболистов
4сегодня, 09:41
Постекоглу о бане Бентанкура на 7 игр за шутку о корейцах: «Родриго – прекрасный человек, совершивший ошибку»
4сегодня, 09:27
Тренер вратарей «Реала» о Лунине: «Пока Куртуа был травмирован, я анализировал с ним игру Андрея. Мы готовили недельный план вместе, а Лунин об этом не подозревал»
5сегодня, 09:25