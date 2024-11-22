Маскерано возглавит «Интер Майами» Месси. Американский клуб уже готовит документы (Сесар Луис Мерло)
Хавьер Маскерано стал новым тренером «Интер Майами».
Американский клуб уже готовит документы, аргентинец подпишет долгосрочный контракт, сообщил журналист Сесар Луис Мерло.
Маскерано покинет пост главного тренера сборной Аргентины U20, чтобы работать с Лионелем Месси.
Ранее пост главного тренера «Интера» по личным причинам ранее покинул Херардо Мартино.
Маскерано и Месси выступали вместе за «Барселону» и сборную Аргентины. За клуб МЛС также выступают другие бывшие игроки «Барсы» – Луис Суарес, Серджи Бускетс и Жорди Альба.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Сесара Луиса Мерло
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