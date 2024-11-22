«Формула-1» даст согласие на появление в чемпионате 11-й команды уже в 2026 году (RN365)

Новая команда появится в «Формуле-1» в 2026 году.

Ранее заявка, поданная командой «Андретти», была одобрена ФИА, но отклонена самой «Формулой-1» и действующими участниками.

Однако сейчас, как стало известно Racingnews365, «Формула-1 » собирается в самое ближайшее время одобрить заявку и согласиться на расширение числа участников до 11-ти команд.

Отмечается, что официальное заявление по данному вопросу может последовать уже в скором времени.

Предположительно, речь идет именно о заявке команды «Андретти» – только она была одобрена ФИА . Однако название самой команды еще может поменяться – в зависимости от позиции General Motors, чей брэнд «Кадиллак» является официальным техническим партнером «Андретти». При этом заявка «Андретти» была одобрена ФИА на 2024 и 2025-й годы.

Пока остается не ясным, кто будет поставлять двигатели новой команде с 2026 года. Учитывая то, что в «Рено» свернули программу разработки двигателей для «Формулы-1», поставщиком «Андретти -Кадиллак» может стать либо «Феррари», либо «Хонда». В то время как в «ГМ» планировали создать собственный мотор для «Ф-1» не раньше 2028 года.

Кому принадлежат и сколько стоят команды «Ф-1»? Середняки – $1 млрд, «Уильямс» теперь – не меньше 750 млн

«Кадиллак» хочет купить у «Рено» наработки по двигателю для «Ф-1» 2026 года