«Формула-1» даст согласие на появление в чемпионате 11-й команды уже в 2026 году (RN365)
Новая команда появится в «Формуле-1» в 2026 году.
Ранее заявка, поданная командой «Андретти», была одобрена ФИА, но отклонена самой «Формулой-1» и действующими участниками.
Однако сейчас, как стало известно Racingnews365, «Формула-1» собирается в самое ближайшее время одобрить заявку и согласиться на расширение числа участников до 11-ти команд.
Отмечается, что официальное заявление по данному вопросу может последовать уже в скором времени.
Предположительно, речь идет именно о заявке команды «Андретти» – только она была одобрена ФИА. Однако название самой команды еще может поменяться – в зависимости от позиции General Motors, чей брэнд «Кадиллак» является официальным техническим партнером «Андретти». При этом заявка «Андретти» была одобрена ФИА на 2024 и 2025-й годы.
Пока остается не ясным, кто будет поставлять двигатели новой команде с 2026 года. Учитывая то, что в «Рено» свернули программу разработки двигателей для «Формулы-1», поставщиком «Андретти-Кадиллак» может стать либо «Феррари», либо «Хонда». В то время как в «ГМ» планировали создать собственный мотор для «Ф-1» не раньше 2028 года.
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