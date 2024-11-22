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Пеп о 115 нарушениях: «Если «Сити» понизят в классе, я останусь здесь, и в следующем году мы вернемся в Премьер-лигу. Я сказал это полгода назад и чувствую то же самое сейчас»

Пеп Гвардиола заявил, что останется в «Сити», даже если клуб понизят в классе.

В феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. Слушания по делу начались в сентябре – вердикт ожидается не ранее весны следующего года.

Ранее Гвардиола продлил контракт с «горожанами» по схеме «1+1». Сообщалось, что новое соглашение тренера с «Манчестер Сити» не включает опцию расторжения в случае, если клуб будет понижен в классе при подтверждении факта серьезных финансовых нарушений.

«Я сказал это шесть месяцев назад. Если нас отправят в низший дивизион, я останусь здесь, и в следующем году мы вернемся в Премьер-лигу.

Я знал это тогда и чувствую то же самое сейчас», – заявил Гвардиола.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
logoПеп Гвардиола
logoМанчестер Сити
финансовый фэйр-плей
logoпремьер-лига Англия
logoчемпионшип
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