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Зеленский лишил Тимощука государственных наград Украины

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук лишен госнаград Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении государственных наград 34 человек, сообщает официальное интернет-представительство президента Украины.

В список вошли бывший игрок сборной Украины, а ныне тренер «Зенита» Анатолий Тимощук и экс-президент киевского «Арсенала» Вадим Рабинович, который ранее был объявлен в розыск по подозрению в государственной измене.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне удовлетворил апелляцию Тимощука на решение дисциплинарного комитета УАФ лишить его тренерской лицензии и титулов из-за продолжения работы в РФ.

Опубликовано: Илья Учватов
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