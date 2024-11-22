Зеленский лишил Тимощука государственных наград Украины
Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук лишен госнаград Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении государственных наград 34 человек, сообщает официальное интернет-представительство президента Украины.
В список вошли бывший игрок сборной Украины, а ныне тренер «Зенита» Анатолий Тимощук и экс-президент киевского «Арсенала» Вадим Рабинович, который ранее был объявлен в розыск по подозрению в государственной измене.
Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне удовлетворил апелляцию Тимощука на решение дисциплинарного комитета УАФ лишить его тренерской лицензии и титулов из-за продолжения работы в РФ.
Опубликовано: Илья Учватов
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