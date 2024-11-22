НБА. «Денвер» встретится с «Далласом», «Клипперс» сыграют с «Сакраменто» и другие матчи
«Денвер» примет «Даллас». «Клипперс» сыграют с «Сакраменто».
Регулярный чемпионат
Кубок НБА
Восток. Группа A
Положение команд: Орландо – 2-0, Нью-Йорк – 2-0, Бруклин – 1-1, Шарлотт – 0-2, Филадельфия – 0-2
Восток. Группа B
Положение команд: Детройт – 2-0, Милуоки – 1-0, Майами – 1-1, Индиана – 0-1, Торонто – 1-1
Восток. Группа C
Положение команд: Атланта – 2-0, Бостон – 1-1, Кливленд – 1-1, Чикаго – 0-1, Вашингтон – 0-1
Запад. Группа A
Положение команд: Портленд – 1-0, Хьюстон – 1-0, Миннесота – 1-1, Клипперс – 0-1, Сакраменто – 0-1
Запад. Группа B
Положение команд: Лейкерс – 2-0, Оклахома – 1-1, Финикс – 1-1, Сан-Антонио – 1-1, Юта – 0-2
Запад. Группа C
Положение команд: Голден Стэйт – 2-0, Даллас – 1-1, Денвер – 1-1, Новый Орлеан – 1-1, Мемфис – 0-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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