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НБА. «Денвер» встретится с «Далласом», «Клипперс» сыграют с «Сакраменто» и другие матчи

Сегодня в рамках Кубка НБА пройдут восемь матчей.

«Денвер» примет «Даллас». «Клипперс» сыграют с «Сакраменто».

НБА

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Кубок НБА

Восток. Группа A

Положение команд: Орландо – 2-0, Нью-Йорк – 2-0, Бруклин – 1-1, Шарлотт – 0-2, Филадельфия – 0-2

Восток. Группа B

Положение команд: Детройт – 2-0, Милуоки – 1-0, Майами – 1-1, Индиана – 0-1, Торонто – 1-1

Восток. Группа C

Положение команд: Атланта – 2-0, Бостон – 1-1, Кливленд – 1-1, Чикаго – 0-1, Вашингтон – 0-1

Запад. Группа A

Положение команд: Портленд – 1-0, Хьюстон – 1-0, Миннесота – 1-1, Клипперс – 0-1, Сакраменто – 0-1

Запад. Группа B

Положение команд: Лейкерс – 2-0, Оклахома – 1-1, Финикс – 1-1, Сан-Антонио – 1-1, Юта – 0-2

Запад. Группа C

Положение команд: Голден Стэйт – 2-0, Даллас – 1-1, Денвер – 1-1, Новый Орлеан – 1-1, Мемфис – 0-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoБостон
logoДаллас
logoИндиана
logoНовый Орлеан
результаты
logoМилуоки
logoКлипперс
logoВашингтон
logoСакраменто
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