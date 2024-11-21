Кубок Содружества. Спринт. Бабиков стартует пятым, Смольский – 20-м, Поварницын - 33-м, Латыпов – 34-м, Халили – 38-м, Томшин – 45, Серохвостов – 55-м
22 ноября на этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске пройдет мужской спринт.
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону
2-й этап
Ханты-Мансийск
Мужчины
Спринт
Начало – 12:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».
Старт-лист
2. Дмитрий Иванов
11. Никита Лобастов (Беларусь)
16. Алексей Вагин
20. Антон Смольский (Беларусь)
21. Кирилл Бажин
25. Петр Пащенко
29. Кирилл Стрельцов
31. Максим Цветков
34. Эдуард Латыпов
35. Дмитрий Лазовский (Беларусь)
36. Никита Поршнев
38. Карим Халили
43. Денис Иродов
44. Андрей Вьюхин
45. Василий Томшин
53. Рустам Каюмов
Полный старт-лист здесь.
Расписание трансляций второго этапа Кубка Содружества по биатлону в Ханты-Мансийске
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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