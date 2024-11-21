22 ноября на этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске пройдет мужской спринт.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону

2-й этап

Ханты-Мансийск

Мужчины

Спринт

Начало – 12:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».

Старт-лист

2. Дмитрий Иванов

5. Антон Бабиков

11. Никита Лобастов (Беларусь)

12. Евгений Емерхонов

16. Алексей Вагин

20. Антон Смольский (Беларусь)

21. Кирилл Бажин

25. Петр Пащенко

29. Кирилл Стрельцов

31. Максим Цветков

33. Александр Поварницын

34. Эдуард Латыпов

35. Дмитрий Лазовский (Беларусь)

36. Никита Поршнев

38. Карим Халили

43. Денис Иродов

44. Андрей Вьюхин

45. Василий Томшин

53. Рустам Каюмов

55. Даниил Серохвостов

Полный старт-лист здесь.

Расписание трансляций второго этапа Кубка Содружества по биатлону в Ханты-Мансийске