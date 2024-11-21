0

Гран-при Китая. Гиньяр и Фаббри, Лажуа и Лага, Смарт и Дик, Дэвис и Смолкин, Каррейра и Пономаренко покажут ритм-танцы

22 ноября танцоры на льду покажут ритм-танцы на Гран-при Китая.

Гран-при Китая по фигурному катанию

Cup of China

Чунцин 

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 09:45 по московскому времени, прямая трансляция – в Okko. 

Первая разминка 

1. Жэнь Цзюньфэй – Син Цзянин (Китай)

2. Сяо Цзыси – Хэ Линхао (Китай)

3. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)

4. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)

5. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США)

Вторая разминка

6. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)

7. Юлия Турккила – Маттис Верслуйс (Финляндия)

8. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)

9. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)

10. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)

Расписание Гран-при Китая: там выступят Дэвис и Смолкин, Губанова, Гленн, Сяо Хим Фа, Эгадзе, Хазе и Володин

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
Захари Лага
Марджори Лажуа
Юлия Турккила
logoДиана Дэвис
logoГлеб Смолкин
Шарлен Гиньяр
Марко Фаббри
Кристина Каррейра
Энтони Пономаренко
Майкл Парсонс
logoсборная Канады
Син Цзянин
logoГран-при Китая
logoсборная Италии по фигурному катанию
Тео Ле Мерсье
logoсборная Финляндии
танцы на льду
Оливия Смарт
Лоисья Демужо
Сяо Цзыси
Маттиас Верслуйс
Жэнь Цзюньфэй
logoсборная США
Кэролайн Грин
Хэ Линхао
logoсборная Китая
Тим Дик
результаты
сборная Грузии
logoсборная Испании
logoсборная Франции
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Мемориал Непелы. Фир и Гибсон победили в танцах на льду, Дэвис и Смолкин – 2-е, Смарт и Дик – 3-и
9026 октября, 18:00
Чок и Бейтс выступят в США и Японии, Гиллес и Пуарье – в Канаде и Финляндии, Гиньяр и Фаббри – во Франции и Китае. Распределение танцевальных дуэтов по этапам Гран-при
169 июня, 19:04
⚡ Чемпионат мира по фигурному катанию-2024. Чок и Бейтс победили в танцах на льду, Гиллес и Пуарье – 2-е, Дэвис и Смолкин – 12-е
61523 марта, 20:54
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гран-при Китая. Гленн, Чиба, Ватанабе, Сумийоши, Губанова. Репонд, Ким Чхэ Ен выйдут на лед с короткими программами
8 минут назад
Гран-при России. «Невский лед». КМС. Сарновский, Карартынян, Хамзин, Рамзенков, Ковтун выйдут на лед с короткими программами
4817 минут назадLive
Кубок Варшавы. Лопарева и Бриссо, Зингас и Колесник, Янсе ван Ренсбург и Штеффан представят произвольные танцы
35 минут назад
⚡ Гран-при России. «Невский лед». КМС. Дзепка выиграла короткую программу, Принева – 2-я, Базылюк – 3-я
50749 минут назад
Ольга Сабада: «Рады, что, несмотря на ошибку, заняли призовое место. Это многого стоило. Надеемся, что прокаты будут чище»
сегодня, 16:36
Илья Вегера: «К сожалению, не удалось отобраться на командный турнир, этим не довольны»
4сегодня, 16:21
Александр Брегей: «Не все получилось, но мы довольны прокатом. Будем работать и исправлять ошибки»
сегодня, 16:13
Ангелина Палагина: «В моем детстве бывало такое, что тренер мог наорать или подзатыльник дать. Прыжок не так сделал — получил»
1сегодня, 15:58
Урушадзе о Соколовской: «Мне всегда было очень важно, чтобы она мной гордилась. И я надеюсь, что принесла ей хотя бы немного радости за ее тренерскую карьеру»
сегодня, 15:58
Алина Урушадзе: «Пришло время двигаться дальше. Лучше сделать это вовремя, чем долго не показывать никаких результатов и жалеть об этом»
5сегодня, 15:49
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Варшавы. Метелкина и Берулава выиграли короткую программу, Вайпан-Ло и Дигби – 2-е
351 минуту назад
В России не планируют объединять федерации фигурного катания и конькобежного спорта
4вчера, 10:24
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартовал в октябре в Магнитогорске, ЧР пройдет в декабре в Омске
19818 ноября, 09:00
Расписание «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: старт в октябре на Гран-при и финал на челленджах в марте
218 ноября, 09:00
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2024/25: взрослый Гран-при стартовал в октябре, ЧМ пройдет в марте
4118 ноября, 09:00
Гиллес об упущенной победе на Гран-при Финляндии: «Даже благодарна, что мы сегодня ошиблись. Надеюсь, по-хорошему разозлимся и соберемся с силами»
117 ноября, 16:16
Гутманн о бронзе Гран-при: «Я стала больше верить в себя. Моя главная цель – выступить на домашней Олимпиаде-2026 в Милане»
316 ноября, 18:48
Варвара Жданова: «Когда сломала палец, было большое желание выйти на соревнования. Быстро восстановилась, начали готовиться к этапам»
516 ноября, 16:12
Tallinn Trophy. Лопарева и Бриссо лидируют после ритм-танца, Братти и Сомервилль – 2-е, Мразкова и Мразек – 3-и
16 ноября, 15:45
Ксения Гущина: «Старались уделить больше внимания непрыжковым элементам. Цель – кататься чисто, улучшать результаты, а медали сами придут»
516 ноября, 12:26