Гран-при Китая. Гиньяр и Фаббри, Лажуа и Лага, Смарт и Дик, Дэвис и Смолкин, Каррейра и Пономаренко покажут ритм-танцы
22 ноября танцоры на льду покажут ритм-танцы на Гран-при Китая.
Гран-при Китая по фигурному катанию
Cup of China
Чунцин
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 09:45 по московскому времени, прямая трансляция – в Okko.
Первая разминка
1. Жэнь Цзюньфэй – Син Цзянин (Китай)
2. Сяо Цзыси – Хэ Линхао (Китай)
3. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)
4. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)
5. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США)
Вторая разминка
6. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)
7. Юлия Турккила – Маттис Верслуйс (Финляндия)
8. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)
9. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)
10. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
Расписание Гран-при Китая: там выступят Дэвис и Смолкин, Губанова, Гленн, Сяо Хим Фа, Эгадзе, Хазе и Володин
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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