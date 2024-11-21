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Гран-при Китая. Гленн, Чиба, Ватанабе, Сумийоши, Губанова. Репонд, Ким Чхэ Ен выйдут на лед с короткими программами

22 ноября Гленн, Чиба и Губанова покажут короткие программы на Гран-при Китая.

Гран-при Китая по фигурному катанию

Cup of China

Чунцин 

Женщины

Короткая программа 

Начало – 11:25 по московскому времени, прямая трансляция – в Okko. 

Первая разминка 

1. Чжу И (Китай)

2. Чэнь Хунъи (Китай)

3. Ким Мин Чхэ (Южная Корея)

4. Ань Сянъи (Китай) 

5. Рион Сумийоши (Япония) 

6. Маделин Скизас (Канада)

Вторая разминка 

7. Кимми Репонд (Швейцария)

8. Моне Чиба (Япония) 

9. Эмбер Гленн (США)

10. Ринка Ватанабе (Япония)

11. Анастасия Губанова (Грузия)

12. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) 

Расписание Гран-при Китая: там выступят Дэвис и Смолкин, Губанова, Гленн, Сяо Хим Фа, Эгадзе, Хазе и Володин

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
Маделин Скизас
logoРион Сумийоши
Моне Чиба
Эмбер Гленн
Анастасия Губанова
Ким Чхэ Ен
Ринка Ватанабе
Ань Сянъи
logoсборная США
logoсборная Японии
Ким Мин Чхэ
сборная Грузии
logoГран-при Китая
logoсборная Китая
Кимми Репонд
женское катание
результаты
logoсборная Швейцарии
logoсборная Южной Кореи
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