Гран-при Китая. Гленн, Чиба, Ватанабе, Сумийоши, Губанова. Репонд, Ким Чхэ Ен выйдут на лед с короткими программами
22 ноября Гленн, Чиба и Губанова покажут короткие программы на Гран-при Китая.
Гран-при Китая по фигурному катанию
Cup of China
Чунцин
Женщины
Короткая программа
Начало – 11:25 по московскому времени, прямая трансляция – в Okko.
Первая разминка
1. Чжу И (Китай)
2. Чэнь Хунъи (Китай)
3. Ким Мин Чхэ (Южная Корея)
4. Ань Сянъи (Китай)
5. Рион Сумийоши (Япония)
6. Маделин Скизас (Канада)
Вторая разминка
7. Кимми Репонд (Швейцария)
8. Моне Чиба (Япония)
9. Эмбер Гленн (США)
10. Ринка Ватанабе (Япония)
11. Анастасия Губанова (Грузия)
12. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)
Расписание Гран-при Китая: там выступят Дэвис и Смолкин, Губанова, Гленн, Сяо Хим Фа, Эгадзе, Хазе и Володин
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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