Акинфеев о сленге: «Я не запоминаю. Криж... Кринж – есть такое слово, да? Скуф? И знать не хочу»
Игорь Акинфеев порассуждал на тему молодежного сленга.
– Антон Шунин недавно возмущался, что не понимает молодежный сленг. У вас есть такие проблемы?
– Ой, мои дети иногда такие словечки выдают, что за голову берешься. Говорю им: «Что вы там лепите? Даже не подходите ко мне с этим».
– Что последнее удивило?
– Я не запоминаю. Криж… Кринж – есть такое слово, да?
– Да, что-то вроде испанского стыда. А «скуф» знаете, кто такой?
– Нет, и знать не хочу, – сказал 38-летний вратарь ЦСКА.
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