Кейн сделал хет-трик в матче с «Аугсбургом» и лидирует в списке бомбардиров Бундеслиги с 14 голами. Харри забил 25 пенальти подряд

Харри Кейн забил 12-й, 13-й и 14-й голы в сезоне Бундеслиги.

Форвард «Баварии» трижды забил «Аугсбургу » (3:0). Два гола были забиты с пенальти: на 63-й и 93-й минутах.

Эти голы стали для Кейна 12-м, 13-м и 14-м в сезоне Бундеслиги. Он вышел на первое место в списке бомбардиров, обойдя Омара Мармуша из «Айнтрахта» на 3 гола.

Кроме того, Кейн реализовал 24-й и 25-й пенальти подряд во всех турнирах. В последний раз англичанин не забивал с точки в декабре 2022 года, в четвертьфинале ЧМ-2022 против Франции (1:2).