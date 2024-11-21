Гран-при Китая. Сяо Хим Фа, Сато, Риццо, Мемола, Эгадзе, Цзинь выступят с короткими программами
22 ноября Адам Сяо Хим Фа и Сато покажут короткие программы на Гран-при Китая.
Гран-при Китая по фигурному катанию
Cup of China
Чунцин
Мужчины
Короткая программа
Начало – 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – в Okko.
Первая разминка
1. Дай Дайвэй (Китай)
2. Чэнь Юйдун (Китай)
3. Уэсли Чу (Канада)
4. Ким Хен Гем (Южная Корея)
5. Цзинь Боян (Китай)
6. Денис Васильев (Латвия)
Вторая разминка
7. Николай Мемола (Италия)
8. Михаил Шайдоров (Казахстан)
9. Ника Эгадзе (Грузия)
10. Маттео Риццо (Италия)
11. Шун Сато (Япония)
12. Адам Сяо Хим Фа (Франция)
Расписание Гран-при Китая: там выступят Дэвис и Смолкин, Губанова, Гленн, Сяо Хим Фа, Эгадзе, Хазе и Володин
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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