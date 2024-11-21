3

Гран-при Китая. Сяо Хим Фа, Сато, Риццо, Мемола, Эгадзе, Цзинь выступят с короткими программами

22 ноября Адам Сяо Хим Фа и Сато покажут короткие программы на Гран-при Китая.

Гран-при Китая по фигурному катанию

Cup of China

Чунцин 

Мужчины

Короткая программа 

Начало – 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – в Okko. 

Первая разминка 

1. Дай Дайвэй (Китай)

2. Чэнь Юйдун (Китай) 

3. Уэсли Чу (Канада)

4. Ким Хен Гем (Южная Корея)

5. Цзинь Боян (Китай)

6. Денис Васильев (Латвия)

Вторая разминка

7. Николай Мемола (Италия) 

8. Михаил Шайдоров (Казахстан)

9. Ника Эгадзе (Грузия)

10. Маттео Риццо (Италия)

11. Шун Сато (Япония)

12. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

Расписание Гран-при Китая: там выступят Дэвис и Смолкин, Губанова, Гленн, Сяо Хим Фа, Эгадзе, Хазе и Володин

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
logoЦзинь Боян
Адам Сяо Хим Фа
Ника Эгадзе
Маттео Риццо
Николай Мемола
Денис Васильев
Чэнь Юйдун
logoсборная Южной Кореи
Ким Хен Гем
мужское катание
Уэсли Чу
Дай Дайвэй
результаты
сборная Грузии
Михаил Шайдоров
logoсборная Франции
logoсборная Китая
Шун Сато
logoсборная Казахстана
logoГран-при Китая
logoсборная Латвии
logoсборная Италии по фигурному катанию
logoсборная Канады
logoсборная Японии
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Гран-при Франции. Сяо Хим Фа, Губанова, Гленн, Хигучи, Хазе и Володин, Лопарева и Бриссо выступили с показательными номерами
83 ноября, 14:15
⚡ Гран-при Франции. Сяо Хим Фа победил, Шимада – 2-й, Торгашев – 3-й
4132 ноября, 16:35
Малинин выступит в США и Канаде, Кагияма – в Японии и Финляндии, Сяо Хим Фа – во Франции и Китае. Распределение фигуристов по этапам Гран-при
119 июня, 18:26
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гран-при России. «Невский лед». КМС. Дзепка, Принева, Базылюк, Диана Мильто, Рубцова, Моногарова выступят с произвольными программами
126 минут назад
Гран-при Китая. Гленн, Чиба, Ватанабе, Сумийоши, Губанова. Репонд, Ким Чхэ Ен выйдут на лед с короткими программами
сегодня, 17:39
Гран-при России. «Невский лед». КМС. Сарновский, Карартынян, Хамзин, Рамзенков, Ковтун выйдут на лед с короткими программами
66сегодня, 17:29Live
Гран-при Китая. Гиньяр и Фаббри, Лажуа и Лага, Смарт и Дик, Дэвис и Смолкин, Каррейра и Пономаренко покажут ритм-танцы
3сегодня, 17:17
Кубок Варшавы. Лопарева и Бриссо, Зингас и Колесник, Янсе ван Ренсбург и Штеффан представят произвольные танцы
сегодня, 17:12
⚡ Гран-при России. «Невский лед». КМС. Дзепка выиграла короткую программу, Принева – 2-я, Базылюк – 3-я
520сегодня, 16:58
Ольга Сабада: «Рады, что, несмотря на ошибку, заняли призовое место. Это многого стоило. Надеемся, что прокаты будут чище»
сегодня, 16:36
Илья Вегера: «К сожалению, не удалось отобраться на командный турнир, этим не довольны»
5сегодня, 16:21
Александр Брегей: «Не все получилось, но мы довольны прокатом. Будем работать и исправлять ошибки»
сегодня, 16:13
Ангелина Палагина: «В моем детстве бывало такое, что тренер мог наорать или подзатыльник дать. Прыжок не так сделал — получил»
1сегодня, 15:58
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при Китая. Фабьен Хазе и Володин, Конти и Мачии, Перейра и Мишо представят короткие программы
сегодня, 18:01
Кубок Варшавы. Метелкина и Берулава выиграли короткую программу, Вайпан-Ло и Дигби – 2-е
3сегодня, 16:56
В России не планируют объединять федерации фигурного катания и конькобежного спорта
4вчера, 10:24
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартовал в октябре в Магнитогорске, ЧР пройдет в декабре в Омске
19818 ноября, 09:00
Расписание «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: старт в октябре на Гран-при и финал на челленджах в марте
218 ноября, 09:00
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2024/25: взрослый Гран-при стартовал в октябре, ЧМ пройдет в марте
4118 ноября, 09:00
Гиллес об упущенной победе на Гран-при Финляндии: «Даже благодарна, что мы сегодня ошиблись. Надеюсь, по-хорошему разозлимся и соберемся с силами»
117 ноября, 16:16
Гутманн о бронзе Гран-при: «Я стала больше верить в себя. Моя главная цель – выступить на домашней Олимпиаде-2026 в Милане»
316 ноября, 18:48
Варвара Жданова: «Когда сломала палец, было большое желание выйти на соревнования. Быстро восстановилась, начали готовиться к этапам»
516 ноября, 16:12
Tallinn Trophy. Лопарева и Бриссо лидируют после ритм-танца, Братти и Сомервилль – 2-е, Мразкова и Мразек – 3-и
16 ноября, 15:45