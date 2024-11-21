Кубок Содружества. Спринт. Смольская стартует второй, Сола – 5-й, Казакевич – 13-й, Резцова – 23-й, Дербушева – 48-й, Сливко – 51-й, Наталия Шевченко – 61-й
22 ноября биатлонистки пробегут спринт на Кубке Содружества в Ханты-Мансийске.
Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону
2-й этап
Ханты-Мансийск
Женщины
Спринт
Начало – 09:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».
Старт-лист
2. Динара Смольская (Беларусь)
5. Анна Сола (Беларусь)
13. Ирина Казакевич
15. Полина Шевнина
16. Валерия Каюмова
23. Кристина Резцова
35. Полина Плюснина
38. Кира Дюжева
48. Тамара Дербушева
49. Ирина Кручинкина-Шаклеина (Беларусь)
50. Анастасия Халили
51. Виктория Сливко
55. Алина Кудисова
61. Наталия Шевченко
62. Анна Грухвина
Полный старт-лист здесь.
Расписание трансляций второго этапа Кубка Содружества по биатлону в Ханты-Мансийске
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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