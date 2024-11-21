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Кубок Содружества. Спринт. Смольская стартует второй, Сола – 5-й, Казакевич – 13-й, Резцова – 23-й, Дербушева – 48-й, Сливко – 51-й, Наталия Шевченко – 61-й

22 ноября биатлонистки пробегут спринт на Кубке Содружества в Ханты-Мансийске.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону

2-й этап 

Ханты-Мансийск 

Женщины

Спринт 

Начало – 09:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ». 

Старт-лист 

2. Динара Смольская (Беларусь)

3. Виктория Метеля 

5. Анна Сола (Беларусь)

13. Ирина Казакевич

15. Полина Шевнина 

16. Валерия Каюмова 

21. Елизавета Каплина 

23. Кристина Резцова 

31. Светлана Миронова 

34. Анастасия Егорова 

35. Полина Плюснина 

37. Анастасия Шевченко 

38. Кира Дюжева 

44. Екатерина Мошкова 

48. Тамара Дербушева 

49. Ирина Кручинкина-Шаклеина (Беларусь) 

50. Анастасия Халили 

51. Виктория Сливко 

53. Ульяна Нигматуллина 

55. Алина Кудисова 

61. Наталия Шевченко

62. Анна Грухвина  

Полный старт-лист здесь. 

Расписание трансляций второго этапа Кубка Содружества по биатлону в Ханты-Мансийске

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
logoИрина Казакевич
logoАнна Сола
logoДинара Смольская (Алимбекова)
Полина Шевнина
Виктория Метеля
logoСветлана Миронова
logoКристина Резцова
logoВалерия Каюмова (Васнецова)
logoАнастасия Егорова
Елизавета Каплина
logoЕкатерина Мошкова
Тамара Дербушева (Воронина)
logoАнастасия Шевченко
Кира Дюжева
logoАнастасия Халили (Гореева)
logoВиктория Сливко
logoИрина Кручинкина-Шаклеина
logoУльяна Нигматуллина (Кайшева)
logoАнна Грухвина
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
Алина Кудисова
результаты
спринт (жен)
logoсборная России жен
logoКубок Содружества
logoсборная Беларуси жен
Полина Плюснина
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