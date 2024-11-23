Сафонов отыграл на ноль 3 матча за «ПСЖ» из 5. У Доннаруммы две сухих игры из 11 в сезоне
Матвей Сафонов обошел Джанлуиджи Доннарумму по сухим матчам за «ПСЖ» в сезоне.
Сегодня российский вратарь сыграл в основе «ПСЖ» против «Тулузы» (3:0) в 12-м туре Лиги 1.
После этой победы на его счету 3 матча без пропущенных голов из 5, которые он провел за клуб в этом сезоне.
У итальянского голкипера 2 сухих матча из сыгранных 11 за «ПСЖ» во всех турнирах этого сезона.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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