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Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» Фирмино в гостях у «Аль-Фейхи», «Аль-Наср» Роналду примет «Аль-Кадисию»

В чемпионате Саудовской Аравии пройдут матчи 11-го тура.

В пятницу «Аль-Ахли» Роберто Фирмино сыграет в гостях с «Аль-Фейхой», «Аль-Наср» Криштиану Роналду примет «Аль-Кадисию».

В субботу «Аль-Хилаль» Малкома встретится на выезде с «Аль-Халиджой».

В воскресенье «Аль-Иттифак» Стивена Джеррарда будет противостоять «Аль-Рияду», «Аль-Иттихад» Карима Бензема проведет домашний матч с «Аль-Фатехом».

Чемпионат Саудовской Аравии

11-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Охдуд
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoАль-Кадисия
logoАль-Фейха
logoАль-Ахли Джидда
logoАль-Шабаб Эр-Рияд
logoАль-Оруба
logoАль-Халидж
logoАль-Иттифак
logoДамак
logoАль-Хилаль
logoАль-Вахда Мекка
logoАль-Фатех
logoАль-Раэд
logoАль-Рияд
logoАль-Иттихад Джидда
logoАль-Таавун
logoАль-Холуд
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