Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» Фирмино в гостях у «Аль-Фейхи», «Аль-Наср» Роналду примет «Аль-Кадисию»
В чемпионате Саудовской Аравии пройдут матчи 11-го тура.
В пятницу «Аль-Ахли» Роберто Фирмино сыграет в гостях с «Аль-Фейхой», «Аль-Наср» Криштиану Роналду примет «Аль-Кадисию».
В субботу «Аль-Хилаль» Малкома встретится на выезде с «Аль-Халиджой».
В воскресенье «Аль-Иттифак» Стивена Джеррарда будет противостоять «Аль-Рияду», «Аль-Иттихад» Карима Бензема проведет домашний матч с «Аль-Фатехом».
Чемпионат Саудовской Аравии
11-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица чемпионата Саудовской Аравии
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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