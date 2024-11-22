Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» Фирмино в гостях у «Аль-Фейхи», «Аль-Наср» Роналду примет «Аль-Кадисию»

В чемпионате Саудовской Аравии пройдут матчи 11-го тура.

В пятницу «Аль-Ахли » Роберто Фирмино сыграет в гостях с «Аль-Фейхой», «Аль-Наср » Криштиану Роналду примет «Аль-Кадисию».

В субботу «Аль-Хилаль » Малкома встретится на выезде с «Аль-Халиджой ».

В воскресенье «Аль-Иттифак » Стивена Джеррарда будет противостоять «Аль-Рияду», «Аль-Иттихад» Карима Бензема проведет домашний матч с «Аль-Фатехом».

Чемпионат Саудовской Аравии

11-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

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