«Селтикс», верно?» «Бостон» побывал в Белом доме и встретился с Джо Байденом
«Бостон» совершил традиционный для чемпионов НБА визит в Белый дом.
Действующие чемпионы НБА «Селтикс» встретились в Белом доме с президентом США Джо Байденом в четверг.
«Селтикс» отпраздновали рекордное 18-е чемпионство, которое было завоевано в плей-офф-2024.
«Вряд ли вы это знаете, но в Секретной службе мое имя – «кельт». Серьезно, потому что я ирландец. Все, кто стоит за мной (имеются в виду игроки и тренеры «Бостона» – прим. Спортс), в душе ирландцы.
От старого ирландского «кельта» всем вам, «кельтам» – мои поздравления», – произнес Байден.
«Бостон» подарил 46-му президенту США майку и мяч.
82-летний политик слегка сбился во время речи, когда объявлял название бостонской команды.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: CBS Sports
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