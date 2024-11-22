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«Селтикс», верно?» «Бостон» побывал в Белом доме и встретился с Джо Байденом

«Бостон» совершил традиционный для чемпионов НБА визит в Белый дом.

Действующие чемпионы НБА «Селтикс» встретились в Белом доме с президентом США Джо Байденом в четверг.

«Селтикс» отпраздновали рекордное 18-е чемпионство, которое было завоевано в плей-офф-2024.

«Вряд ли вы это знаете, но в Секретной службе мое имя – «кельт». Серьезно, потому что я ирландец. Все, кто стоит за мной (имеются в виду игроки и тренеры «Бостона» – прим. Спортс), в душе ирландцы.

От старого ирландского «кельта» всем вам, «кельтам» – мои поздравления», – произнес Байден.

«Бостон» подарил 46-му президенту США майку и мяч.

82-летний политик слегка сбился во время речи, когда объявлял название бостонской команды.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: CBS Sports
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светская хроника
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