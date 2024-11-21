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Гран-при Китая. Фабьен Хазе и Володин, Конти и Мачии, Перейра и Мишо представят короткие программы

22 ноября Фабьен Хазе и Володин выступят с короткой программой на Гран-при Китая.

Гран-при Китая по фигурному катанию

Cup of China

Чунцин 

Пары

Короткая программа 

Начало – 15:50 по московскому времени, прямая трансляция – в Okko. 

Первая разминка 

1. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США)

2. Ван Юйчэнь – Чжу Лэй (Китай)

3. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины)

4. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша)

Вторая разминка

5. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)

6. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада)

7. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)

8. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)

Расписание Гран-при Китая: там выступят Дэвис и Смолкин, Губанова, Гленн, Сяо Хим Фа, Эгадзе, Хазе и Володин

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
Лиа Перейра
Минерва Фабьен Хазе
Никита Володин
Александр Коровин
logoсборная Германии
Сара Конти
Михал Возняк
Ван Юйчэнь
logoсборная Китая
logoГран-при Китая
Трент Мишо
пары
Павел Ковалев
Никколо Мачии
Юлия Щетинина
logoсборная Канады
Даниил Паркман
Камилла Ковалев
сборная Филиппин
logoсборная США
logoсборная Франции
Изабелла Гамес
сборная Польши
Кэти Макбет
результаты
logoсборная Италии по фигурному катанию
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