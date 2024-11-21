Гран-при Китая. Фабьен Хазе и Володин, Конти и Мачии, Перейра и Мишо представят короткие программы

22 ноября Фабьен Хазе и Володин выступят с короткой программой на Гран-при Китая.

Гран-при Китая по фигурному катанию Cup of China Чунцин Пары Короткая программа Начало – 15:50 по московскому времени, прямая трансляция – в Okko. Первая разминка 1. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США) 2. Ван Юйчэнь – Чжу Лэй (Китай) 3. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины) 4. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) Вторая разминка 5. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) 6. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) 7. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) 8. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) Расписание Гран-при Китая: там выступят Дэвис и Смолкин, Губанова, Гленн, Сяо Хим Фа, Эгадзе, Хазе и Володин