Гран-при Китая. Фабьен Хазе и Володин, Конти и Мачии, Перейра и Мишо представят короткие программы
22 ноября Фабьен Хазе и Володин выступят с короткой программой на Гран-при Китая.
Гран-при Китая по фигурному катанию
Cup of China
Чунцин
Пары
Короткая программа
Начало – 15:50 по московскому времени, прямая трансляция – в Okko.
Первая разминка
1. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США)
2. Ван Юйчэнь – Чжу Лэй (Китай)
3. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины)
4. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша)
Вторая разминка
5. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция)
6. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада)
7. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия)
8. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия)
Расписание Гран-при Китая: там выступят Дэвис и Смолкин, Губанова, Гленн, Сяо Хим Фа, Эгадзе, Хазе и Володин
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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