Карпин о Черданцеве: «Некомпетентные люди начинают делиться вкусовщиной – 8-9 лет назад я говорил им о том же прямо в лицо. Смотреть футбол и видеть его – разные вещи»
Ранее главный тренер «Ростова» и сборной России заявил, что футбольные комментаторы не должны давать оценку игрокам. Георгий Черданцев в ответ сказал: «Раздражает, когда некомпетентные люди делятся вкусовщиной. Будучи тренером сборной, какое-то уважение к людям оказывать нужно»
– Это мое мнение. Кто его как воспринимает – не мои проблемы. Меня спросили – я ответил.
– Вы со многими из комментаторов общаетесь, дружите. Никто на вас не обиделся?
– Лично мне никто ничего не говорил. Да, я со всеми знаком.
Но еще до того, как сказал об этом в подкасте у Смолова, говорил о том же им прямо в лицо. Если кто-то воспринял это как критику, то она ранее была сказана им в лицо еще восемь или девять лет назад.
– Георгий Черданцев заявил, что разозлился на вас. Его цитата: «Раздражает, когда люди, которые некомпетентны в каких-то вопросах, начинают делиться вкусовщиной».
– Ровно то же самое. Тогда можно сказать, что люди, некомпетентные в футболе, начинают делиться своей вкусовщиной. Я им говорил, что футбольные нюансы – это вкусовщина, нравится им это или нет.
– Черданцев аргументирует свои слова тем, что он уже 30 лет находится в профессии комментатора.
– Да хоть 100 лет. Что он делает в этой профессии? Смотрит футбол. Смотреть и видеть – это разные вещи. Я смотрю на небо, но могу не видеть луны.
Опять же, я только высказал свое мнение. Но если комментаторам и руководству все нравится, болельщикам и зрителям тоже, то это великолепно. Какие тут вопросы?
– Черданцев написал, что в Англии условный Гари Невилл комментирует гораздо хуже, а в России его за такой комментарий выгнали бы из эфира.
– Так никто не говорит, что Гари Невилл должен комментировать, он должен анализировать игру. А чтобы не было скучно – есть комментатор.
– Вы смотрели раньше матчи с комментарием Леонида Слуцкого?
– Да, мне нравилось, – сказал Валерий Карпин.
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