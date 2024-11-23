Малкин сделал передачу в матче с «Виннипегом». У него 5+15 в 22 играх

Евгений Малкин сделал голевую передачу в матче с «Виннипегом» (1:4).

Форвард «Питтсбурга » набрал 20-е (5+15) очко в текущем чемпионате НХЛ , продлив безголевую серию до 6 игр. Всего в сезоне он провел 22 матча.

Сегодня за 17:50 (3:59 – в большинстве) у россиянина 1 бросок в створ ворот, 1 блок-шот, 2 силовых приема, 41% выигранных вбрасываний (7 из 17), 2 минуты штрафа, полезность – «минус 2».