Малкин сделал передачу в матче с «Виннипегом». У него 5+15 в 22 играх
Евгений Малкин сделал голевую передачу в матче с «Виннипегом» (1:4).
Форвард «Питтсбурга» набрал 20-е (5+15) очко в текущем чемпионате НХЛ, продлив безголевую серию до 6 игр. Всего в сезоне он провел 22 матча.
Сегодня за 17:50 (3:59 – в большинстве) у россиянина 1 бросок в створ ворот, 1 блок-шот, 2 силовых приема, 41% выигранных вбрасываний (7 из 17), 2 минуты штрафа, полезность – «минус 2».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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