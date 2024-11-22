Чикунову больше не будут объявлять на российских стартах как «победительницу чемпионок Олимпиады»
Об этом сообщил вице-президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Евгений Коротышкин.
В августе стало известно, что в ближайшие четыре года пловчиху Чикунову будут объявлять на российских стартах как «двукратную победительницу чемпионок Олимпиады-2024». В финале Кубка России на 100 и 200 метров брассом она проплыла быстрее, чем чемпионки ОИ-2024 на этих дистанциях.
«Такой практики больше не будет. Мы знаем, что на тот момент у нее был лучший результат. Ценим это, но объявлять так было бы неправильно», – заявил Коротышкин.
Чикунова ранее отказывалась оформлять нейтральный статус для участия в международных соревнованиях и пропустила Олимпиаду.
Также отмечается, что Евгения Рылова больше не планируют объявлять как «победителя серебряного призера Олимпиады‑2024»
🤦♂️ В нашем плавании придумали новый титул – победитель чемпиона Олимпийских игр. Это как?!
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий