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Чикунову больше не будут объявлять на российских стартах как «победительницу чемпионок Олимпиады»

Евгению Чикунову не будут представлять «победительницей чемпионок Олимпиады».

Об этом сообщил вице-президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Евгений Коротышкин.

В августе стало известно, что в ближайшие четыре года пловчиху Чикунову будут объявлять на российских стартах как «двукратную победительницу чемпионок Олимпиады-2024». В финале Кубка России на 100 и 200 метров брассом она проплыла быстрее, чем чемпионки ОИ-2024 на этих дистанциях.

«Такой практики больше не будет. Мы знаем, что на тот момент у нее был лучший результат. Ценим это, но объявлять так было бы неправильно», – заявил Коротышкин.

Чикунова ранее отказывалась оформлять нейтральный статус для участия в международных соревнованиях и пропустила Олимпиаду.

Также отмечается, что Евгения Рылова больше не планируют объявлять как «победителя серебряного призера Олимпиады‑2024»

🤦‍♂️ В нашем плавании придумали новый титул – победитель чемпиона Олимпийских игр. Это как?!

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Федерация водных видов спорта России
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