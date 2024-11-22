Fonbet Кубок Дружбы. Россия – Африка. Сборная России обыграла команду Туниса в овертайме

Сегодня стартовал международный турнир Fonbet Кубок Дружбы.

В первой встрече Россия победила Тунис в овертайме.

В турнире примут участие национальные мужские сборные России, Туниса и Ливии. Матчи пройдут на арене «Баскет Холл» в Крылатском.

Fonbet Кубок Дружбы

Россия – Тунис – 81:73 (13:15, 20:13, 16:21, 18:18, 14:6)

РОССИЯ: Астапкович (19 + 5 подборов + 7 передач), Ганькевич (13 + 15 подборов), Лопатин (11 + 5 подборов), Мартюк (10)

ТУНИС: Абеда (19), Лахени (19 + 7 подборов), Марнеуи (13)

22 ноября. 20:00

Положение команд: Россия – 1-0, Ливия – 0-0, Тунис – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.