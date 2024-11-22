42

Fonbet Кубок Дружбы. Россия – Африка. Сборная России обыграла команду Туниса в овертайме

Сегодня стартовал международный турнир Fonbet Кубок Дружбы.

В первой встрече Россия победила Тунис в овертайме.

В турнире примут участие национальные мужские сборные России, Туниса и Ливии. Матчи пройдут на арене «Баскет Холл» в Крылатском.

Fonbet Кубок Дружбы

Россия – Тунис – 81:73 (13:15, 20:13, 16:21, 18:18, 14:6)

РОССИЯ: Астапкович (19 + 5 подборов + 7 передач), Ганькевич (13 + 15 подборов), Лопатин (11 + 5 подборов), Мартюк (10)

ТУНИС: Абеда (19), Лахени (19 + 7 подборов), Марнеуи (13)

22 ноября. 20:00 

Положение команд: Россия – 1-0, Ливия – 0-0, Тунис – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
товарищеские матчи
logoсборная России
результаты
logoсборная Туниса
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Антон Понкрашов о Кубке Дружбы: «Соперники более серьезные, чем летом. Легкой прогулки не получится»
120 ноября, 15:59
Сергей Елевич: «У сборной России очень приличный уровень и без международной арены»
219 ноября, 18:52
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Премьер-лига. Женщины. УГМК примет курское «Динамо», МБА встретится с «Никой» и другие матчи
23 минуты назад
Тайриз Халибертон о нестабильной игре на старте сезона: «Баскетбол превращался в работу»
455 минут назад
Стив Керр: «Не стоит чрезмерно реагировать после двух неудачных матчей. Возникли проблемы с исполнением»
3сегодня, 10:56
У «Голден Стэйт» прервалась серия из 24 побед в матчах, когда команда имела преимущество 18 очков
4сегодня, 10:19
31 очко и 7 передач от Денниса Шредера помогли «Нетс» отыграться с «-18» в 3-й четверти и победить «Уорриорз»
10сегодня, 08:27Видео
Ламело Болл по итогам 17 матчей совершает в среднем 24 броска за игру. Лишь пять игроков в XXI веке завершали сезон с 24 и более попытками
18сегодня, 08:17
Майкл Мэлоун о рекорде Уэстбрука: «Нельзя ничего оправдать, когда вас вынесли и опозорили»
2сегодня, 07:42
Никола Йокич о «-27» от «Никс»: «Иногда полезно получить удар по лицу, чтобы проснуться и прийти в себя»
3сегодня, 07:21
Джамал Мюррэй: «После победы над «Лейкерс» некоторые остались в Лос-Анджелесе. Было ожидаемо, что сегодня у нас не будет концентрации»
9сегодня, 06:39
НБА. «Бостон» разгромил «Клипперс» с разницей «+32», 40 очков от Ануноби помогли «Нью-Йорку» сокрушить «Денвер» и другие результаты
187сегодня, 06:28
Ко всем новостям
Последние новости
Джеймс Уорти не включил Леброна и Шака в пятерку величайших игроков «Лейкерс»
10 минут назад
«Реал» установил сумму расходов в 44,5 млн евро на текущий сезон. Убыток, как ожидается, составит 19 млн
20 минут назад
Джерами Грант и Роберт Уильямс получили травмы в матче с «Мемфисом»
31 минуту назад
Мозес Муди о нестабильной роли в «Уорриорз»: «Иначе по ходу карьеры и не бывало. Стараюсь воспользоваться тем, что подвернется»
5сегодня, 10:31
«Милуоки» интересуется игроками «Бруклина» Кэмом Томасом и Дорианом Финни-Смитом
3сегодня, 10:12
Девин Васселл пропустит матч с «Ютой», но вернется на следующий день в игре с «Лейкерс»
сегодня, 09:57
Болельщики в Атланте скандировали «Земля круглая» в адрес Кайри Ирвинга
6сегодня, 09:23
Александр Петенев: «Несмотря на международный бан, смысл собирать сборную есть»
сегодня, 09:06
Джейден Айви и Джа Морэнт – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 08:52Видео
Бюджет «Альбы» на сезон составляет 14,67 млн евро, из которых 8,14 млн рассчитаны на зарплаты
сегодня, 08:03