Fonbet Кубок Дружбы. Россия – Африка. Сборная России обыграла команду Туниса в овертайме
Сегодня стартовал международный турнир Fonbet Кубок Дружбы.
В первой встрече Россия победила Тунис в овертайме.
В турнире примут участие национальные мужские сборные России, Туниса и Ливии. Матчи пройдут на арене «Баскет Холл» в Крылатском.
Fonbet Кубок Дружбы
Россия – Тунис – 81:73 (13:15, 20:13, 16:21, 18:18, 14:6)
РОССИЯ: Астапкович (19 + 5 подборов + 7 передач), Ганькевич (13 + 15 подборов), Лопатин (11 + 5 подборов), Мартюк (10)
ТУНИС: Абеда (19), Лахени (19 + 7 подборов), Марнеуи (13)
22 ноября. 20:00
Положение команд: Россия – 1-0, Ливия – 0-0, Тунис – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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