Ирина Роднина: «Медведева, Загитова, Щербакова и остальные – факиры на час. Полтора-два сезона и все»

Ирина Роднина назвала Медведеву, Загитову и Щербакову «факирами на час».

– На Кубке России по фигурному катанию что-то понравилось, что-то – нет. Понравилось, что мужчины подтянулись в своих соревнованиях. Они стали более конкуренты и более мотивированы. Я видела кусочек одного этапа, так что не могу более конкретный вывод делать. Не все видят, как проходят этапы Гран-при.

– Кажется, что в женском одиночном катании стало меньше ярких лиц. Раньше Загитова конкурировала с Медведевой, Валиева с Щербаковой и Трусовой, а сейчас такого нет.

– К сожалению, мне это больно говорить, но что Медведева (хотя она в меньшей степени), что Загитова, Щербакова и остальные – факиры на час. Полтора-два сезона и все.

Если у нас вся пресса пишет про это, если у нас перестали показывать танцы и пары, а все фигурное катание свелось к женскому одиночному... Плохая реклама – тоже реклама и действует на мозги, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Роднина .