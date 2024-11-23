Кросби подрался с Коннором в матче «Питтсбурга» и «Виннипега». Кайл сделал хет-трик Горди Хоу

Сидни Кросби подрался с Кайлом Коннором в матче «Питтсбурга» и «Виннипега».

Эпизод произошел в начале третьего периода матча «Пингвинс» и «Джетс» (1:4) в регулярном чемпионате.

Капитан «Питтсбурга » пытался применить силовой прием против форварда «Виннипега », но в итоге упал сам. Позже он дважды задел Коннора клюшкой, после чего игроки начали толкаться и в итоге сбросили краги.

Драка получилась очень короткой, но в итоге оба игрока получили по 5 минут штрафа, а Кросби был выписан еще и малый штраф.

По данным портала HockeyFights, драка стала для 37-летнего форварда пенсильванцев 8-й в рамках регулярок НХЛ . Для его соперника – 1-й.

Отметим, что Коннор в этом матче также отметился результативной передачей и поразил пустые ворота в концовке, что позволило ему сделать хет-трик Горди Хоу.