Рендулич покинет СКА – он сыграл 6 матчей в этом сезоне. Петербуржцы выменяли форварда у «Сочи» в прошлом сезоне

Борна Рендулич покинет СКА.

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

В нынешнем сезоне хорватский форвард провел 6 матчей за команду в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 3 (1+2) очка.

СКА выменял Рендулича у «Сочи» по ходу сезона-2022/23, когда за команду Борна отметился 15 (9+6) баллами в 16 матчах.