Рендулич покинет СКА – он сыграл 6 матчей в этом сезоне. Петербуржцы выменяли форварда у «Сочи» в прошлом сезоне
Борна Рендулич покинет СКА.
Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
В нынешнем сезоне хорватский форвард провел 6 матчей за команду в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 3 (1+2) очка.
СКА выменял Рендулича у «Сочи» по ходу сезона-2022/23, когда за команду Борна отметился 15 (9+6) баллами в 16 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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