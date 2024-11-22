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Будущему появлению 11-й команды в «Формуле-1» поспособствовал уход из компании Майкла Андретти (Sky Sports)

Уход Майкла Андретти повлиял на решение «Ф-1» принять заявку 11-й команды.

Изначально заявка «Андретти», во главе которой стоял Майкл Андретти, были одобрена ФИА, но отклонена «Формулой-1» и командами.

Майкл и Марио Андретти в ответ инициировали проверки «Либерти Медиа» со стороны регулирующих органов США.

Некоторое время назад стало известно об уходе Майкла Андретти с поста исполнительного директора и президента компании «Андретти Глобал». Теперь во главе проекта новой команды «Формулы-1» стоит Дэн Таурисс, которому принадлежит контрольный пакет акций компании.

Немаловажным фактором стало и желание компании General Motors расширить свою поддержку проекта. Переговоры между руководством «Формулы-1», «Андретти Глобал» и General Motors проходят в эти выходные в Лас-Вегасе.

«Формула-1» даст согласие на появление в чемпионате 11-й команды уже в 2026 году (RN365)

Майкл Андретти отказался от доли в компании «Андретти Глобал»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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