США и Франция сыграют за золото в баскетболе на ОИ, Пепе закончил карьеру, драма российских гребцов, орден Газзаеву от Путина, Лайлс пробежал с ковидом, ЭСК признала ошибку Бобровского и другие новости

1. В 1/2 олимпийского турнира по баскетболу у мужчин США смогли отыграть отставание в 17 очков и вырвать победу у Сербии (95:91). Леброн Джеймс сделал трипл-дабл, у Стефена Карри 9 трехочковых. В другом полуфинале хозяева турнира французы обыграли действующих чемпионов мира из Германии (73:69).

2. 41-летний Пепе объявил о завершении карьеры. Экс-защитник «Реала» и «Порту» сожалеет, что не выиграл Евро-2024, но Криштиану Роналду напомнил другу о его больших достижениях, а «Мадрид» назвал португальца «одним из лучших защитников в европейском футболе».

3. В легкой атлетике на Олимпиаде разыграли 5 комплектов медалей. Холлоуэй, Тебого, Надим и Дэвис-Вудхолл победили, Маклафлин выиграла с мировым рекордом, Лайлс – 3-й. После забега Ноа увезли в кресле-каталке. Вскоре выяснилось, что Лайлс бежал 200-метровку с коронавирусом.

4. Путин наградил Валерия Газзаева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

5. Олимпиада-2024. Гребной спринт. Россияне Петров и Коровашков стали четвертыми в каноэ-двойках на 500 м, уступив бронзе 0,09 секунды. Детали драмы – тут.

6. ЭСК не поддержала решение Бобровского назначить пенальти в ворота «Динамо» Махачкала в матче с «Пари НН». 4 неназначенных пенальти в ворота нижегородцев признаны верными.

7. Россиянка Ромасенко не прошла в полуфинал каноэ-одиночек в гребном спринте на 200 м среди женщин. После этого глава российской гребли Евгений Архипов назвал Олесю «абсолютно никчемной спортсменкой»: «Ей надо уже заканчивать и переходить в туризм».

8. За кричалку фанатов «Зенит» – позор российского футбола» «Спартак» оштрафован на 20 тысяч рублей по итогам матча с «Крыльями».

9. Олимпиада-2024. Волейбол (жен). 1/2 финала. Италия обыграла Турцию, Бразилия уступила США на тай-брейке.

10. Трансферные новости. «Челси» подписал защитника «Боки» Ансельмино и оставил в аренде в Аргентине до конца сезона. Также «синие» купят 19-летнего «Генка» Пендерса за 20 млн евро. Вратарь присоединится к клубу в 2025-м, «Бавария» готова продать Дэвиса летом за 50 млн евро, «Реал» может начать переговоры с 30 млн, «Барса» может подписать Комана вместо Уильямса, клуб контактировал с агентами вингера «Баварии».

11. Украинской каноистке Рыбачок запретили выступать на Играх-2024 в лодке с надписью «Я украинка». В этом усмотрели пропаганду.

12. Роман Ротенберг стал 8-м в рейтинге лучших хоккейных тренеров России прошлого сезона от «Спорт-Экспресса», один респондент поставил его на 1-е место. Разин выиграл. Также Ротенберг поделил 13-е место в рейтинге лучших менеджеров прошлого сезона. Гомоляко выиграл, Сопин – 2-й, Курьянов – 3-й. Кучеров – лучший форвард России в прошлом сезоне по версии журналистов, Панарин – 2-й, Капризов – 3-й, Гусев – 4-й, Овечкин – 12-й.

13. Марокко разнесло Египет в матче за 3-е место олимпийского футбольного турнира – 6:0! Марокканские футболисты впервые взяли медали на Олимпиаде.

14. В медальном зачете Олимпиады лидируют США с 30 победами, Китай – 2-й, Австралия – 3-я, у России одна медаль. Все медали дня – здесь.

15. Спортсмены из КНДР на Олимпиаде не получили подарочные смартфоны от южнокорейской компании Samsung. Вероятная причина – резолюция Совбеза ООН.

16. Новости «Формулы-1». Ферстаппен рассматривает переход в «Мерседес», но не в «Астон Мартин» в 2026-м. Владельцы «Ф-1» попали под антимонопольное расследование в США из-за отказа команде «Андретти».

17. Константин Тюкавин стал отцом. Новорожденную дочь футболиста назвали Теоной.

18. Артета пригласил карманников на ужин «Арсенала» и попросил украсть у игроков ценные вещи. Тренер хотел показать футболистам, как важно быть начеку в любой момент.

19. Александр Соболев сыграл 43 матча в Доту за месяц. За «Спартак» форвард провел 68 минут в новом сезоне.

Цитаты дня.

Михаил Дегтярев: «Советский спорт не получал ни рубля из государственного бюджета. Он финансировался за счет «Спортлото»

Царукян о высшем образовании: «Не нужно, думаю. Это просто корочка. У меня брат со средним образованием больше разбирается в медицине, чем люди с высшим»

Даррен Дитц: «В Северной Америке люди боятся сказать лишнее – могут попасть под культуру отмены. В России этого не чувствую – можешь спокойно высказать мнение»

Денисов об академии «Зенита»: «Понимаю, почему нет воспитанников – их и не будет, шансов там появиться ноль. Проблема в воспитании, методике. Никто мне не может сказать, что такое голландская система»

Коровашков о четвертом месте в каноэ-двойках на Олимпиаде: «######, обидно. Ветер справа, а мы оба гребем слева, тяжело было рулить»