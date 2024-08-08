Олимпиада-2024. Гребной спринт. Россияне Петров и Коровашков отобрались в финал на каноэ-двойках на 500 м

Теги Олимпийская сборная России гребля на байдарках и каноэ результаты сборная России Олимпиада-2024 Алексей Коровашков Захар Петров Гребля

Россияне Петров и Коровашков выступят в гребле на каноэ на Олимпиаде-2024.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Гребной спринт

Мужчины

Каноэ-двойки, 500 м

Полуфинал

Россияне Захар Петров и Алексей Коровашков финишировали первыми в своем полуфинале, показав время 1.39,57. Они квалифицировались в финал, который пройдет сегодня.

Начало финала – 14:20 по московскому времени, прямая трансляциясайт МОК.

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10 комментариев
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Уверенная работа в полуфинале.
Теперь желаем выиграть ещё один заезд.
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А почему Петров не сменил фамилию, а Баширов - сменил? 🙃

Шучу-шучу, ладно 🙂
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Выиграли полуфинал
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Красавцы. В конце уже расслабились как будто, но преимущества хватило.
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очень мощные мужчины, ждем финал с нетерпением
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На 300 метрах вырвались а на финише сбросили
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МОЛОДЦЫ!
ПОБЕДЫ в финале !
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01:39:57 результат
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Китайцы сильны на финише.
В финале нашим парням надо работать до конца.
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Поболеем за парней, пожелаем медали!
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