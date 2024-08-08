Олимпиада-2024. Гребной спринт. Россияне Петров и Коровашков отобрались в финал на каноэ-двойках на 500 м

Россияне Петров и Коровашков выступят в гребле на каноэ на Олимпиаде-2024.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Гребной спринт

Мужчины

Каноэ-двойки, 500 м

Полуфинал

Россияне Захар Петров и Алексей Коровашков финишировали первыми в своем полуфинале, показав время 1.39,57. Они квалифицировались в финал, который пройдет сегодня.

Начало финала – 14:20 по московскому времени, прямая трансляция – сайт МОК.