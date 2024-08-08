Олимпиада-2024. Гребной спринт. Россияне Петров и Коровашков отобрались в финал на каноэ-двойках на 500 м
Россияне Петров и Коровашков выступят в гребле на каноэ на Олимпиаде-2024.
Олимпийские игры-2024
Париж, Франция
Гребной спринт
Мужчины
Каноэ-двойки, 500 м
Полуфинал
Россияне Захар Петров и Алексей Коровашков финишировали первыми в своем полуфинале, показав время 1.39,57. Они квалифицировались в финал, который пройдет сегодня.
Начало финала – 14:20 по московскому времени, прямая трансляция – сайт МОК.
Теперь желаем выиграть ещё один заезд.
Шучу-шучу, ладно 🙂
ПОБЕДЫ в финале !
В финале нашим парням надо работать до конца.