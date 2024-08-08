Артета пригласил карманников на ужин «Арсенала» и попросил украсть у игроков ценные вещи. Тренер хотел показать футболистам, как важно быть начеку в любой момент
Микель Артета пригласил карманников на один из командных ужинов.
Главный тренер «Арсенала» тайно нанял команду профессиональных карманников и пригласил их на ужин со своими игроками, пишет The Athletic. Перед ними была поставлена задача обойти столы и украсть телефоны и кошельки у футболистов.
В конце мероприятия Артета встал и попросил игроков вывернуть карманы – у нескольких из них пропали ценные вещи. Идея тренера заключалась в том, чтобы показать команде, как важно быть бдительными в любой момент.
Источник не уточняет, когда именно проходил этот ужин.
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