Артета пригласил карманников на ужин «Арсенала» и попросил украсть у игроков ценные вещи. Тренер хотел показать футболистам, как важно быть начеку в любой момент

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Микель Артета пригласил карманников на один из командных ужинов.

Главный тренер «Арсенала» тайно нанял команду профессиональных карманников и пригласил их на ужин со своими игроками, пишет The Athletic. Перед ними была поставлена задача обойти столы и украсть телефоны и кошельки у футболистов. 

В конце мероприятия Артета встал и попросил игроков вывернуть карманы – у нескольких из них пропали ценные вещи. Идея тренера заключалась в том, чтобы показать команде, как важно быть бдительными в любой момент.

Источник не уточняет, когда именно проходил этот ужин.

Материалы по теме

83 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Надо было киллеров пригласить, было бы более наглядно.
+216
-2
+214
Некий Артем Д. вызвался помочь Артете настроить команду на титул, я так понимаю
+161
-7
+154
Алло, Артета, это Володька. Ты кошелёк-то верни
+88
-2
+86
Хороший тренер и методы у него интересные)
+55
-4
+51
А. Дзюбу видели у базы Арсенала
+31
-3
+28
А Дзюба реально подумал, что его в Арсенал пригласили
+31
-5
+26
В кармане Салиба нашли Холанда. Извините
+23
0
+23
Ответ Raman Juve
Некий Артем Д. вызвался помочь Артете настроить команду на титул, я так понимаю
Причем, имеется у него и запасной вариант (требующий не меньшую ловкость рук).
+23
0
+23
Ответ Dizzod
Надо было киллеров пригласить, было бы более наглядно.
какой ты кровожадный! а я вот о БДСМ-команде подумал. совместить приятное с полезным.
+17
-2
+15
Одним из воров был загримированный Пеп Гвардиола, который украл победу в АПЛ у Арсенала в прошлом сезоне.
+19
-5
+14
Колашинаца на них нет.
+14
-2
+12
Артета пригласил на ужин БДСМ представителей, что бы они показали как правильно доминировать
+11
-2
+9
Полиция не заинтересовалась этими карманниками ?
+9
0
+9
После речи про важность бдительности, Артета попросил карманников вернуть вещи - но те куда-то исчезли...
+5
0
+5
Выкручивается как может в отсутствие Колашинаца
+5
0
+5
У Артеты всё с головой в порядке?
+9
-4
+5
Ответ Вова Караков
Жду комментарии про Дзюбу😆
Читай комментарии, ждун.
+4
0
+4
А мужика, чтобы тот изнасиловал его жену не нанимал? Может этот куколд хотел проверить и её бдительность
+20
-16
+4
Ответ vulturecrow
какой ты кровожадный! а я вот о БДСМ-команде подумал. совместить приятное с полезным.
Походу зарплатную ведомость разгрузить можно.
+3
0
+3
Ответ Алексей Филиппов
Артета пригласил на ужин БДСМ представителей, что бы они показали как правильно доминировать
Внести флюгегехаймен!!!
+3
0
+3
Ответ Iamliam
Одним из воров был загримированный Пеп Гвардиола, который украл победу в АПЛ у Арсенала в прошлом сезоне.
Вор то опытный, за спиной аж целых 115 уголовных дел, но по каждому отмазали:D
+6
-3
+3
Наш лондонский Ротенберг
+2
0
+2
Тренер хороший, и конкурсы интересные.
+2
0
+2
Я б на месте игроков офигел от такого...
+2
0
+2
Более действенно было бы в шахту всех игроков спустить и дать поработать один день. После этого много чего переосмыслили бы.
+3
-1
+2
КофэлЁк-кофэлёк… Какой кофэлёк? Хэ-хэй-хэ! На, обысси!

© Место встречи изменить нельзя
+2
0
+2
Дядька морально недопиленый и недоразвитый. Вечеринка друзей на то и вечеринка друзей - чтобы показать взаимное доверие близких людей.
+3
-1
+2
Хорошо хоть не геев пригласил
+2
0
+2
у выхода карманников ждали копы?
+1
0
+1
Ответ Ллб
Лучше быть ноунеймом тут, чем всем известным шутом со страниц спортса, вроде должуна
а теперь попробуй сказать это без слез
+2
-1
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий