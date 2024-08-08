Артета пригласил карманников на ужин «Арсенала» и попросил украсть у игроков ценные вещи. Тренер хотел показать футболистам, как важно быть начеку в любой момент

Микель Артета пригласил карманников на один из командных ужинов.

Главный тренер « » тайно нанял команду профессиональных карманников и пригласил их на ужин со своими игроками, пишет The Athletic. Перед ними была поставлена задача обойти столы и украсть телефоны и кошельки у футболистов.

В конце мероприятия встал и попросил игроков вывернуть карманы – у нескольких из них пропали ценные вещи. Идея тренера заключалась в том, чтобы показать команде, как важно быть бдительными в любой момент.

Источник не уточняет, когда именно проходил этот ужин.