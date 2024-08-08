Украинской каноистке Рыбачок запретили выступать на Играх-2024 в лодке с надписью «Я украинка». В этом усмотрели пропаганду

Теги сборная Украины жен Олимпиада-2024 ICF Анастасия Рыбачок Гребля

Каноистке Рыбачок не позволили выступить на ОИ в лодке с надписью «Я украинка».

Международная федерация каноэ (ICF) усмотрела пропаганду во фразе «I am Ukrainian», нанесенной на корпус лодки.

Анастасия Рыбачок была вынуждена изменить оформление лодки – от надписи осталось только «Ukraini».

«Как официальные партнеры каноистки Рыбачок и как болельщики, мы возмущены ситуацией, произошедшей на Олимпиаде-2024 в Париже.

ICF усмотрела в надписи «I am Ukrainian» на лодке Анастасии признаки пропаганды и заставила закрасить часть фразы», – заявили спонсоры спортсменки. 

«Обычно перед соревнованиями есть процедура допуска лодки. Ее проверяют на предмет соответствия стандартам – размер, вес. Также обращают внимание на рисунки и надписи на лодках.

На лодке Анастасии написано «Я украинка», и организаторы соревнований не пропустили эту лодку. Почему – разъяснений они не дали. Я так понимаю, что это расценили как пропаганду», – сообщил муж спортсменки Андрей Рыбачок изданию «Суспiльне Спорт».

Рыбачок – серебряный призер Олимпиады в Токио, чемпионка Европы и мира. В Париже она выступит в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 м и каноэ-одиночек на 200 м.

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53 комментария
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На другой стороне был нарисован номер карты для донатов?
+150
-40
+110
оставили I’m Uk?
+44
-8
+36
Ответ Ебздрогыч
На другой стороне был нарисован номер карты для донатов?
А каноэ было сделано в форме F-16
+45
-13
+32
Я украинка. Дайте денег.
+73
-43
+30
Всё равно, что написать "I’m a terrorist" в свете последних событий
+51
-27
+24
Ответ hh88_88
Офигеть достижение - украинка. Гордилась бы лучше своими наградами, это действительно достижения, а кто за какую страну выступает, мы и так по трансляциям видим.
Ценитель австрийского художника рассказывает, что национальность не достижение и не повод для гордости) во дела)
+23
-11
+12
Вспомнился мультик "Приключения капитана Врунгеля" и его яхта "беда", которая сначала была "Победа". А так же фраза "Как вы яхту назовёте так она и поплывёт". Ну чтож посмотрим прав ли был капитан Врунгель.
+19
-8
+11
Не. Заголовок вводит нас в заблуждение. Если было бы написано: "Я - украинка" - это был бы один вопрос. Это была бы пропаганда "вражеской мовы", которая является родной для 85% населения Украины и для КАЖДОГО президента Украины с момента становления ее государственности. И в таком случае покойная госпожа Фарион закрутилась бы пропеллером в том месте, где она сейчас находится (определенно ниже уровня земли). Если было бы написано: "Я - українка" - это была бы пропаганда своей национальной идентичности. И это очень странно. Неужели быть украинкой - какое-то особенное достижение? Тем более, что на это "достижение" она никак не повлияла, родилась она украинкой, скажем прямо, помимо своей воли. Ну и, наконец, написано там было "I am Ukrainian" - а это совсем другое дело. Тут уже налицо попытка навязать свое происхождение всем вокруг, чтобы каждый, кто мало-мальски умеет читать по английски - точно был в курсе украинства сабжевой дамы и обязательно по этому поводу испытал бы какие-то эмоции. А это и правда - пропаганда. Вовсе лишняя на празднике мирового трансгендерного спорта. При чем тут вообще трансгендеры и украина? Нет никакой связи. Так что правильно поступили организаторы...
+17
-8
+9
А кастрюльку на голову на время гонки ей не запретили натянуть? А то как древние без кастрюльки то
+12
-4
+8
Офигеть достижение - украинка. Гордилась бы лучше своими наградами, это действительно достижения, а кто за какую страну выступает, мы и так по трансляциям видим.
+25
-18
+7
ты рыбачка - я рыбак
+8
-2
+6
Чë, флага уже недостаточно?
+7
-2
+5
Я украинка - это что достижение что ли?🤡🤡
+4
-1
+3
Ответ Potapson
Вспомнился мультик "Приключения капитана Врунгеля" и его яхта "беда", которая сначала была "Победа". А так же фраза "Как вы яхту назовёте так она и поплывёт". Ну чтож посмотрим прав ли был капитан Врунгель.
Ну все таки это не мультик и тут всё будет зависеть от спортсменки. Насчёт надписи - вообще на Олимпиаде ну такого не должно быть. У тебя и так флаг страны есть за которую ты выступаешь, куда больше то?!
+4
-1
+3
Надо рисовать знак Дорожные Работы, чтобы было понятно - речь о великих копателях морей...
+10
-7
+3
Ответ Booligan
оставили I’m Uk?
«Эфиоп: Я -русский!
- Нам-то не гони!»
+3
-1
+2
Ответ Ебздрогыч
На другой стороне был нарисован номер карты для донатов?
Хорош!)))
+2
0
+2
Ответ NoThanks
Правда? ну не знаю. Я лет 20 это слово использую, мне казалось оно общеизвестно.
Я слышал (точнее видел) "сабж", " по сабжу", и в основном от пользователей форумов в интернете, но ни разу не видел, чтоб из него делали прилагательное). Так то, это слово, которое обычно всякие, скажем так, особенные личности применяют) Неособенные люди выражались бы нормальным русским языком, например "дама, о которой идёт речь" или "обсуждаемая дама".
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Ответ Den-is
Всё равно, что написать "I’m a terrorist" в свете последних событий
вообще уже больные что ли?
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правильно
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Она такая же украинка, как я марсианин)
+3
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Все равно что написать ^я фашистка^
+5
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Ответ ЧакЧак
ты рыбачка - я рыбак
Я рыбачка, ты рыбак,
Ты на суше, я в Париже,
Нам не встретиться никак 😎
+2
-2
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Ответ Den-is
Скажу даже больше. Носители английского языка пока не додумались его так использовать)
Правда? ну не знаю. Я лет 20 это слово использую, мне казалось оно общеизвестно.
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Ответ Autochem
В свете последних событий?? Я, конечно, понимаю, что в росновостных ресурсах есть инфа только о том, что плохого делает "противник", но ваш камент реально похож на шуточки про "а нас-то за шо".
Оправдываешь нападение на гражданское население?
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Ответ Max Zhomkov
Я украинка - это что достижение что ли?🤡🤡
Диагноз
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А где фото спортс?😀
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написала бы I’m they точно бы согласоввали
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МОК обязан извиниться и написать ка было
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ОТЛИЧНО 👍 пусть рыбачит!
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