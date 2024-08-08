Украинской каноистке Рыбачок запретили выступать на Играх-2024 в лодке с надписью «Я украинка». В этом усмотрели пропаганду

Каноистке Рыбачок не позволили выступить на ОИ в лодке с надписью «Я украинка».

Международная федерация каноэ (ICF) усмотрела пропаганду во фразе «I am Ukrainian», нанесенной на корпус лодки.

Анастасия Рыбачок была вынуждена изменить оформление лодки – от надписи осталось только «Ukraini».

«Как официальные партнеры каноистки Рыбачок и как болельщики, мы возмущены ситуацией, произошедшей на Олимпиаде-2024 в Париже.

ICF усмотрела в надписи «I am Ukrainian» на лодке Анастасии признаки пропаганды и заставила закрасить часть фразы», – заявили спонсоры спортсменки.

«Обычно перед соревнованиями есть процедура допуска лодки. Ее проверяют на предмет соответствия стандартам – размер, вес. Также обращают внимание на рисунки и надписи на лодках.

На лодке Анастасии написано «Я украинка», и организаторы соревнований не пропустили эту лодку. Почему – разъяснений они не дали. Я так понимаю, что это расценили как пропаганду», – сообщил муж спортсменки Андрей Рыбачок изданию «Суспiльне Спорт».

Рыбачок – серебряный призер Олимпиады в Токио, чемпионка Европы и мира. В Париже она выступит в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 м и каноэ-одиночек на 200 м.