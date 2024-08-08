Олимпиада-2024. Баскетбол. 1/2 финала. Франция играет с Германией. США встретятся с Сербией
Сегодня проходят матчи 1/2 финала олимпийского турнира по баскетболу у мужчин.
Хозяева турнира французы играют с действующими чемпионами мира из Германии. Фавориты турнира США встретятся с Сербией Николы Йокича.
Олимпиада-2024
Париж, Франция
Плей-офф
1/2 финала
- Дата проведения
- 8 августа, 18.30, «АккорХотелс Арена»
- Франция
- Ябуселе (15), Кординье (14), Батюм (9), Вембаньяма (7 + 7 подборов), Ниликина (2) – старт; Лессор (6), Фурнье (5), Стразель (0), Альбиси (0), Де Коло (0), Гобер (0).
- Дата проведения
- 8 августа, 22.00, «АккорХотелс Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Удачи Германии против реферитим.
Поехал за халявной золотой 😅
витя вообще бесполезен пока