Олимпиада-2024. Баскетбол. 1/2 финала. Франция играет с Германией. США встретятся с Сербией

Теги результаты сборная Франции сборная Германии сборная США сборная Сербии НБА Олимпиада-2024 олимпийский баскетбольный турнир Баскетбол

Сегодня проходят матчи 1/2 финала олимпийского турнира по баскетболу у мужчин.

Хозяева турнира французы играют с действующими чемпионами мира из Германии. Фавориты турнира США встретятся с Сербией Николы Йокича.

Олимпиада-2024

Париж, Франция

Плей-офф

1/2 финала

Франция – Германия 58:53 (4 четверть)
Дата проведения
8 августа, 18.30, «АккорХотелс Арена»
Онлайн матча
Франция
Ябуселе (15), Кординье (14), Батюм (9), Вембаньяма (7 + 7 подборов), Ниликина (2) – старт; Лессор (6), Фурнье (5), Стразель (0), Альбиси (0), Де Коло (0), Гобер (0).
Германия
Шредер (15), Ф. Вагнер (7), Фойгтманн (6), Обст (5), Тайс (4) – старт; Уайлер-Бэбб (5), Бонга (4), М. Вагнер (4), Тиманн (3), Гиффи (0).

США – Сербия
Дата проведения
8 августа, 22.00, «АккорХотелс Арена»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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69 комментариев
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Удачи Сербии против дримтим.
Удачи Германии против реферитим.
+44
-9
+35
Ответ Альберт
Американцы конечно выглядят неуязвимыми, но они тоже люди. Нужен матч жизни от всей Сербии, и не отпускать американцев за минус 10-15 очков до середины 3-й четверти, тогда шансы будут.
Нужны 60+30+20 от Йокича, тогда шансы будут
+26
-2
+24
Хочу финал Штаты - Германия, чтоб сравнить теперешнюю команду с Леброном, Карри и Дюрантом и чемпионов мира. Клей Томпсон показывал 4 пальца в смысле, что у него 4 гайки НБА, а Дюрант сможет показать 4 пальца в смысле, что у него 4 золотые олимпийские медали
+23
-2
+21
За Германию. Хотя против домашнего судейства будет непросто
+20
-2
+18
Честь Бостона на олимпиаде вместо Тэйтума отстаивает Гершон Ябуселе
+11
0
+11
В матче США-Сербия только одна интрига - выйдет ли играть Эмбиид?
+13
-3
+10
Ответ Kudim41
А что если у Сербии люто полетят трехи и Йокич будет монструозной силой. Вот тут и могут возникнуть проблемы у США
У США есть Дюрант
+11
-1
+10
Ответ Cash_flow
Нужны 60+30+20 от Йокича, тогда шансы будут
90-60-90
+10
-1
+9
Ответ Denis_VD
Тут некоторые не видели ничего особенного в Германии и давали уверенную победу Канады над ними, но Канады уже нет, а Германия наглядно показывает, чем она от этой Канады хваленно-стритбольной отличается.
Про Германию так может говорить дилетант. Лучшая Европейская сборная на данный момент
+6
0
+6
4 кратный ДПОЙ, новичок года, бывший владелец контакта на 121 миллион, а команду тащит Гершон Ябуселе =))
+6
0
+6
Ответ Плейбуки Дока Риверса
В матче США-Сербия только одна интрига - выйдет ли играть Эмбиид?
Если выйдет, тогда будет интрига уже по результату
+5
0
+5
Дед Батюм еще и чейз дайнун блоки раздает
+4
0
+4
Хочется посмотреть на лицо Эмбида,когда Франция утрет нос США
Поехал за халявной золотой 😅
+5
-1
+4
Американцы конечно выглядят неуязвимыми, но они тоже люди. Нужен матч жизни от всей Сербии, и не отпускать американцев за минус 10-15 очков до середины 3-й четверти, тогда шансы будут.
+6
-2
+4
Ответ Kudim41
А что если у Сербии люто полетят трехи и Йокич будет монструозной силой. Вот тут и могут возникнуть проблемы у США
Вряд ли еле с Австралией отскочили и то из за тупости кенгурят
+3
-1
+2
Ответ ДоминаторТенниса
Без Гобера и Витька у Франции есть шансы на победу.
Факт
витя вообще бесполезен пока
+3
-1
+2
Ответ Mr.Todd
Удачи Сербии против дримтим. Удачи Германии против реферитим.
Сборная Рефранции:))))
+2
0
+2
Такой нервный и не слишком высокий, к сожалению, по уровню баскетбол в полуфинале Олимпиады... Жаль. Ни о какой конкуренции дрим-тим тут и говорить нельзя.
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Вемба пару рофлов выдал, но в целом хорошо первую половину провёл, особенно в защите. Хотя лучшим и самым зрелищным был все же Кординье.
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фига Франция в защите выложилась во второй
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У Франции с космическим запасом лучший игрок - не из НБА
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Батюм в 35 защищается на мяче от лучшего игрока команды в каждом матче. Респект мужику.
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А что это за новые правила: идет атака французов, до конца четверти 25 секунд, француз говорит судье, что у него проблема с кроссовкой, судья останавливает игру и вместо этого француза выходит другой? Получается, по среди атаки можно сделать замену, просто развязав себе шнурки?
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Франция без своих звезд круче играет.
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Без Гобера и Витька у Франции есть шансы на победу.
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Ответ Odcarik7689
Думаю США выиграют плюс 15
думаю плюс 20 минимум
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При всей симпатии к Сербам, мне кажется, что это не та сборная, которая сможет навязать серьезную борьбу США. Тут нужно играть, как позавчера Франция с Канадой: жесткий, вязкий защитный баскетбол. Не давать легких очков в быстрых отрывах, не давать поймать ритм снайперам, и тогда шансы будут. Перебросать США в бей-беги невозможно.
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Ответ Cash_flow
Нужны 60+30+20 от Йокича, тогда шансы будут
20 блок-шотов? Непросто будет
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Ответ Kudim41
А что если у Сербии люто полетят трехи и Йокич будет монструозной силой. Вот тут и могут возникнуть проблемы у США
При этом условии нужны геройства ещё и от Милутинова, один Йокич точно не сдюжит под щитами против Дэвиса, Эмбиида и пр.
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Ответ Yakkanen
90-60-90
Если бы Пешич периодически про него не забывал шанс был бы
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