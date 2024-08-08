Олимпиада-2024. Баскетбол. 1/2 финала. Франция играет с Германией. США встретятся с Сербией

Сегодня проходят матчи 1/2 финала олимпийского турнира по баскетболу у мужчин.

Хозяева турнира французы играют с действующими чемпионами мира из Германии. Фавориты турнира США встретятся с Сербией Николы Йокича.

Олимпиада-2024

, Франция

Плей-офф

1/2 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.