«Бавария» готова продать Дэвиса летом за 50 млн евро. «Реал» может начать переговоры с 30 млн (As)

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Альфонсо Дэвис Футбол

Альфонсо Дэвис может перейти в «Реал» этом году.

Как стало известно AS, руководство «Баварии» предпочло бы продать канадца этим летом, чем позволить ему уйти бесплатно в 2025 году, когда истечет срок его контракта. Дэвис уже выставлен на трансфер, и мюнхенцы постараются продать его до конца трансферного окна.

Стартовая цена за защитника установлена в размере 50 миллионов евро. Сам футболист уже решил, что хочет играть за «Реал» с 2025 года, однако переговоры о его контракте еще не могли начаться, поскольку правила ФИФА не позволяют это сделать до 1 января, когда останется шесть месяцев до истечения его текущего соглашения.

По данным источника, чтобы избежать риска потери игрока этим летом, «Реал» может начать переговоры с «Баварией» о покупке Дэвиса за 30 млн евро или довериться обещанию футболиста ждать «Реал» до конца контракта. В таком случае не исключено, что «Бавария» может надавить на него, сезоном в запасе.

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27 комментариев
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Ответ Евгений Сидоров
Кто кого дожмёт интересно.
Два больших клуба, которые уважают друг друга..
Бавария понимает, что 50 за год по контракту много..
Но и Реал всегда не прочь лямов 5 накинуть к своей цене, чтобы отношения не портить..
Посему, думаю, что договорятся на 35-40 и в зависимости от этой суммы какие-то бонусы..
+31
-4
+27
Ответ dr. cage
Два больших клуба, которые уважают друг друга.. Бавария понимает, что 50 за год по контракту много.. Но и Реал всегда не прочь лямов 5 накинуть к своей цене, чтобы отношения не портить.. Посему, думаю, что договорятся на 35-40 и в зависимости от этой суммы какие-то бонусы..
Согласен с тобой) на этом мне кажется и сойдутся, деньги которые были на цз из Лилля уйдут на Дэвиса
+7
0
+7
Ответ meringue
До сих пор не понимаю зачем эта колымага Реалу.
Ну хз, даже за 40 это топ трансфер.
+7
-1
+6
Ответ Noken
Вот бы условный Сити или ПСЖ увели его из под носа Переса. Слишком много фри трансферов за счет репутации.
Вот бы увели). Как бы я был рад. И Бавария тоже, ведь с этих мешков можно и всё 60-70 поиметь).
+4
-1
+3
Кто кого дожмёт интересно.
+4
-2
+2
Реально не понимаю почему Реал не подписывает ЦЗ, прям напрашивается ещё один игрок в центр обороны, особенно учитывая что ушел Начо и Алаба травмирован, вернётся не раньше октября, к тому же неясно в какой форме он будет после травмы. Остаётся 3 игрока, плюс молодёжь, которую Анчелотти не любит использовать, если основная связка будет Милитао (который также недавно вернулся после серьёзной травмы) и Рюдигер, а вот на замене Валльехо, который явно не дотягивает до уровня Реала. Видимо Реал и дальше будет в отсутствии основных ЦЗ использовать Тчуамени.
А вот слева у них спокойно, не вижу необходимости подписывать Дэвиса в это ТО, есть Менди и Фран Гарсия, плюс могут вернуть своего воспитанника из Жироны за очень маленькую сумму, забыл как его зовут, но прошлый сезон он провел очень достойно, ну и Камавинга может подстраховать.
Хоть я и болельщик Барселоны, но было бы здорово увидеть Рамоса в Реале ещё на сезон, он сейчас свободен, думаю он был бы очень полезен, 15-20 матчей он точно потянет, в той же Севильи в прошлом сезоне был основным весь сезон и голы часто забивал в своём стиле, плюс и в раздевалке он будет лидером, в общем такой игрок бы на сезон точно не помешал.
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Ответ Футбол_это_жизнь
Комментарий скрыт
Помню раньше во второй приход Флорентино его наоборот обвиняли, что он расист. Убрал Мамаду и Лассана Диара из команды, не захотел выкупать Адебайора и все говорили, что Флорентино расист. Сейчас все с точностью да наоборот и снова обвиняют его только уже в противоположном. Вам не угодишь.
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До сих пор не понимаю зачем эта колымага Реалу.
+5
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Ответ Fan of Sport
Реально не понимаю почему Реал не подписывает ЦЗ, прям напрашивается ещё один игрок в центр обороны, особенно учитывая что ушел Начо и Алаба травмирован, вернётся не раньше октября, к тому же неясно в какой форме он будет после травмы. Остаётся 3 игрока, плюс молодёжь, которую Анчелотти не любит использовать, если основная связка будет Милитао (который также недавно вернулся после серьёзной травмы) и Рюдигер, а вот на замене Валльехо, который явно не дотягивает до уровня Реала. Видимо Реал и дальше будет в отсутствии основных ЦЗ использовать Тчуамени. А вот слева у них спокойно, не вижу необходимости подписывать Дэвиса в это ТО, есть Менди и Фран Гарсия, плюс могут вернуть своего воспитанника из Жироны за очень маленькую сумму, забыл как его зовут, но прошлый сезон он провел очень достойно, ну и Камавинга может подстраховать. Хоть я и болельщик Барселоны, но было бы здорово увидеть Рамоса в Реале ещё на сезон, он сейчас свободен, думаю он был бы очень полезен, 15-20 матчей он точно потянет, в той же Севильи в прошлом сезоне был основным весь сезон и голы часто забивал в своём стиле, плюс и в раздевалке он будет лидером, в общем такой игрок бы на сезон точно не помешал.
Начо тоже недотягивал, а стал легендой) и да, с чего вдруг, кого то за копейки продавать из жироны вам кого то?
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Ответ frumkin78
Послать нахрен эту охреневшую Баварию и взять бесплатно любому клубу после окончания контракта. Да он 50-60 стоит и без всех этих заморочек.
По сути Реалу плюс минус разницы нет, то ли покупать и платить Баварии и согласовывать ЗП, учитывая сумму трансфера, то ли брать свободным агентом, платить большие бонусы и высокую ЗП. Плюс минус то на то и выйдет при покупке до 30 млн.
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Ответ meringue
До сих пор не понимаю зачем эта колымага Реалу.
Возможно вообще под Алонсо покупка, тот любит бегунков на фланге обороны вроде. У Мадрида сейчас Менди который ноль в атаке и Фран который не очень в защите.
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Тексту уже 4 месяца.
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Ответ Футбол_это_жизнь
Комментарий скрыт
страдай
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Ответ corazon blanco
Помню раньше во второй приход Флорентино его наоборот обвиняли, что он расист. Убрал Мамаду и Лассана Диара из команды, не захотел выкупать Адебайора и все говорили, что Флорентино расист. Сейчас все с точностью да наоборот и снова обвиняют его только уже в противоположном. Вам не угодишь.
Нам не надо угождать! Главное что вам нравится это.
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пусть уйдет бесплатно, Бавария сама любит брать бесплатно игроков у прямых конкурентов по Бундеслиге)
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зачем?? верните гутьереса. центр не очень, купите хоть Лапорта. где испанцы???
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Ответ Александер Мухаметшин
Ну хз, даже за 40 это топ трансфер.
так чем он топ, если он топ уровень уже 2 сезона не показывал.
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Ответ meringue
так чем он топ, если он топ уровень уже 2 сезона не показывал.
Ну если не два, то один уж точно. Прошедший сезон он откровенно провалил, и это в его возрасте, когда он должен с каждым сезоном добавлять.
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Послать нахрен эту охреневшую Баварию и взять бесплатно любому клубу после окончания контракта. Да он 50-60 стоит и без всех этих заморочек.
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Ответ omsk1716
По сути Реалу плюс минус разницы нет, то ли покупать и платить Баварии и согласовывать ЗП, учитывая сумму трансфера, то ли брать свободным агентом, платить большие бонусы и высокую ЗП. Плюс минус то на то и выйдет при покупке до 30 млн.
Это понятно, но Баварию борзую надо наказывать.
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