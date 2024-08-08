«Бавария» готова продать Дэвиса летом за 50 млн евро. «Реал» может начать переговоры с 30 млн (As)

Альфонсо Дэвис может перейти в «Реал» этом году.

Как стало известно AS, руководство «Баварии» предпочло бы продать канадца этим летом, чем позволить ему уйти бесплатно в 2025 году, когда истечет срок его контракта. Дэвис уже выставлен на трансфер, и мюнхенцы постараются продать его до конца трансферного окна.

Стартовая цена за защитника установлена в размере 50 миллионов евро. Сам футболист уже решил, что хочет играть за «Реал» с 2025 года, однако переговоры о его контракте еще не могли начаться, поскольку правила ФИФА не позволяют это сделать до 1 января, когда останется шесть месяцев до истечения его текущего соглашения.

По данным источника, чтобы избежать риска потери игрока этим летом, «Реал» может начать переговоры с «Баварией» о покупке за 30 млн евро или довериться обещанию футболиста ждать « » до конца контракта. В таком случае не исключено, что « » может надавить на него, сезоном в запасе.