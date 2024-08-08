«Бавария» готова продать Дэвиса летом за 50 млн евро. «Реал» может начать переговоры с 30 млн (As)
Альфонсо Дэвис может перейти в «Реал» этом году.
Как стало известно AS, руководство «Баварии» предпочло бы продать канадца этим летом, чем позволить ему уйти бесплатно в 2025 году, когда истечет срок его контракта. Дэвис уже выставлен на трансфер, и мюнхенцы постараются продать его до конца трансферного окна.
Стартовая цена за защитника установлена в размере 50 миллионов евро. Сам футболист уже решил, что хочет играть за «Реал» с 2025 года, однако переговоры о его контракте еще не могли начаться, поскольку правила ФИФА не позволяют это сделать до 1 января, когда останется шесть месяцев до истечения его текущего соглашения.
По данным источника, чтобы избежать риска потери игрока этим летом, «Реал» может начать переговоры с «Баварией» о покупке Дэвиса за 30 млн евро или довериться обещанию футболиста ждать «Реал» до конца контракта. В таком случае не исключено, что «Бавария» может надавить на него, сезоном в запасе.
Бавария понимает, что 50 за год по контракту много..
Но и Реал всегда не прочь лямов 5 накинуть к своей цене, чтобы отношения не портить..
Посему, думаю, что договорятся на 35-40 и в зависимости от этой суммы какие-то бонусы..
А вот слева у них спокойно, не вижу необходимости подписывать Дэвиса в это ТО, есть Менди и Фран Гарсия, плюс могут вернуть своего воспитанника из Жироны за очень маленькую сумму, забыл как его зовут, но прошлый сезон он провел очень достойно, ну и Камавинга может подстраховать.
Хоть я и болельщик Барселоны, но было бы здорово увидеть Рамоса в Реале ещё на сезон, он сейчас свободен, думаю он был бы очень полезен, 15-20 матчей он точно потянет, в той же Севильи в прошлом сезоне был основным весь сезон и голы часто забивал в своём стиле, плюс и в раздевалке он будет лидером, в общем такой игрок бы на сезон точно не помешал.